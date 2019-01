FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen präsentieren sich am Mittwochmittag praktisch unbewegt. Auch wenn das Geschehen in Großbritannien häufig als Chaos tituliert wird, hält es sich doch an das Drehbuch. Wie erwartet hat die britische Premierministerin Theresa May eine Absage für das von ihr ausgehandelte Austrittsabkommen eingefahren. Die Niederlage ist allerdings deftiger ausgefallen als erwartet. Dies hat allerdings aus der Sicht der Börse auch sein Gutes - denn die meisten Analysten halten nun einen harten Brexit Ende März für noch unwahrscheinlicher als vor der Abstimmung.

Der DAX verliert 8 Punkte auf 10.884, für den Euro-Stoxx-50 geht es 1 Punkt auf 3.067 nach unten. Nach der Brexit-Abstimmung ist vor der Vertrauensfrage, die Oppositionsführer Jeremy Corbyn gestellt hat. Die Abstimmung ist für den Abend gegen 20.00 Uhr deutscher Zeit geplant. Beobachter schätzen die Erfolgsaussichten des Misstrauensvotums als äußerst gering ein. Die britische Regierung muss nun in den kommenden Tagen einen Alternativvorschlag vorlegen, dem Analysten indes ebenfalls kaum Chancen auf eine parlamentarische Mehrheit einräumen. Es mehren sich die Stimmen, die von einer Verschiebung des Brexit-Austrittsdatums Ende März ausgehen.

Neben der britischen Regierung um Premierministerin May muss sich auch die griechische Regierung um Ministerpräsident Alexis Tsipras einem Misstrauensvotum stellen. Dieses ist für den späten Abend angesetzt. Grund der Vertrauensabstimmung ist das Abkommen mit Mazedonien im Namensstreit.

Nachrichten von Goodyear belasten Reifenhersteller

Die Aktien der europäischen Reifenhersteller gehören am Mittwoch zu den Verlierern am europäischen Aktienmarkt. Pirelli geben 1,8 Prozent nach und Conti 1,1 Prozent. Michelin halten sich mit einem Minus von 0,1 Prozent besser. Händler verweisen auf die schwachen Vorlagen von Goodyear. Der Kurs des US-Reifenherstellers verlor an der Wall Street am Dienstag 13 Prozent. Der US-Konzern hatte mitgeteilt, das Ergebnis des vierten Quartals habe unter einem sinkenden Reifenabsatz gelitten.

Am europäischen Logistikmarkt bahnt sich eine große Übernahme an. Die dänische DSV will die schweizerische Panalpina für 170 Schweizer Franken übernehmen. Das Unternehmen wird in der Offerte mit knapp 4 Milliarden Franken bewertet. Die Aktien von Panalpina haussieren um 31,1 Prozent auf 179,60 Franken, die von DSV legen um 5 Prozent zu.

Negativer Newsflow bei Home24 dauert an

Der Online-Versandhändler Home24 hat im Schlussquartal und Gesamtjahr 2018 sein eigenes Erlösziel verfehlt, die Aktie taucht um 10,7 Prozent ab. Der Umsatz ist im vierten Quartal voraussichtlich um währungsbereinigt 18 bis 22 Prozent gewachsen. Das ist allerdings deutlich weniger, als das Unternehmen selbst zuletzt mit 25 bis 31 Prozent in Aussicht gestellt hatte. Bereits im Juli 2018 hatte das Unternehmen mit der Rücknahme der Umsatzprognose für das zweite Quartal 2018 seine Aktionäre verschreckt.

Norcom ziehen stark an. Der Kurs gewinnt 10,1 Prozent. Norcom stellt ihr Daten-Analyse-Produkt DaSense derzeit in Detroit auf der Messe Automobili-D vor. Bisher ist Norcom mit DaSense nur auf dem deutschen Markt vertreten.

Am Devisenmarkt bleibt es ruhig. Nach dem Abstimmungsergebnis im britischen Unterhaus hatte das Pfund mit Aufschlägen reagiert und notiert im Vergleich zum Zeitpunkt von vor dem Votum praktisch unverändert zum Dollar.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.066,84 -0,04 -1,21 2,18 Stoxx-50 2.828,66 -0,06 -1,66 2,49 DAX 10.883,95 -0,07 -7,84 3,08 MDAX 22.689,40 0,23 51,41 5,10 TecDAX 2.512,54 0,41 10,33 2,55 SDAX 10.053,52 0,25 24,78 5,72 FTSE 6.859,95 -0,51 -35,07 2,48 CAC 4.794,21 0,17 8,04 1,34 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,23 0,02 -0,02 US-Zehnjahresrendite 2,73 0,02 0,05 DEVISEN zuletzt +/- % Mi., 8.29 Uhr Di, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1383 -0,21% 1,1405 1,1478 -0,7% EUR/JPY 123,82 -0,15% 123,84 124,22 -1,5% EUR/CHF 1,1269 -0,08% 1,1277 1,1257 +0,1% EUR/GBP 0,8862 -0,12% 0,8866 0,8919 -1,5% USD/JPY 108,78 +0,12% 108,46 108,22 -0,8% GBP/USD 1,2845 -0,12% 1,2847 1,2865 +0,6% Bitcoin BTC/USD 3.658,13 +2,31% 3.599,41 3.664,25 -1,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,71 52,11 -0,8% -0,40 +13,9% Brent/ICE 60,41 60,64 -0,4% -0,23 +11,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.289,40 1.289,49 -0,0% -0,10 +0,5% Silber (Spot) 15,55 15,59 -0,2% -0,03 +0,4% Platin (Spot) 800,00 799,00 +0,1% +1,00 +0,4% Kupfer-Future 2,66 2,63 +1,0% +0,03 +1,1% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2019 07:11 ET (12:11 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.