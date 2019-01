Berlin (ots) - Über Ihre Serie spricht die ganze Stadt? Ihre Aktion bringt die Region in Bewegung? Sie bringen lokale Themen groß raus, auf allen Kanälen? Dann zeigen Sie es uns: Bewerben Sie sich für den Deutschen Lokaljournalistenpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung!



Die Konrad-Adenauer-Stiftung vergibt den Journalistenpreis seit 1980 jährlich. Sie zeichnet Journalisten und Redaktionen aus, die Vorbildliches für den deutschen Lokaljournalismus geleistet haben, ob in Print- und/oder digitalen Medien. Sie spricht nicht nur gut ausgerüstete Großstadtredaktionen an, auch Lokalredaktionen mit knapper Besetzung bekommen eine faire Chance. Bei der Preisvergabe berücksichtigt die Jury diese Unterschiede in der redaktionellen Ausstattung. Der Sonderpreis für Volontärsprojekte richtet sich an junge Journalisten. Sie können sich bewerben mit ihren Ideen, Texten und Projekten, vor allem solche mit einem interaktiven Ansatz - zum Beispiel mit Events, Online- Foren und Leserkontakten aller Art.



Die Arbeiten müssen in der Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 in einer in Deutschland erscheinenden Zeitung und/oder einem entsprechenden digitalen Medium veröffentlicht worden sein. Jahresübergreifende Serien, die in 2017 begonnen, von denen der größte Teil aber in 2018 veröffentlicht wurde, sind ebenfalls teilnahmeberechtigt.



Autoren können sich noch bis zum 31. Januar 2019 mit einem oder mehreren Beiträgen online unter www.kas.de/lokaljournalistenpreis bewerben.



1. Preis 6.000,- EUR 2. Preis 3.000,- EUR 3. Preis 1.500,- EUR Sonderpreis für Volontärsprojekte: 2.000,- EUR



Kontakt: Susanne Kophal Leiterin Eventmanagement Konrad-Adenauer-Stiftung 10907 Berlin T +49 30 / 26996-3216 susanne.kophal@kas.de



Pressekontakt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.