Der Frauenanteil in den Aufsichtsrätengroßer Unternehmen in Deutschland ist nach einer Studie desDeutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) im vorigen Jahrweiter gestiegen. In den 200 umsatzstärksten Unternehmen warendemnach 26,9 Prozent der Aufsichtsratsmitglieder Frauen, gut zweiProzentpunkte mehr als ...

