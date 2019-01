IRW-PRESS: Nordic Gold Inc.: Nordic Gold gibt aktuellen Stand der Produktion bekannt

Nordic Gold gibt aktuellen Stand der Produktion bekannt

Vancouver, BC, 16. Januar 2019 - NORDIC GOLD INC. (TSX-V: NOR) ("Nordic" oder das "Unternehmen" - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298724) gab heute bekannt, dass es seit dem ersten Goldguss am 30. November 2018 insgesamt 145,3 kg Doré (4.100,22 Unzen Gold) produziert hat.

38,5 kg Doré wurden am 1. Guss (1.028,91 Unzen Gold) und 78 kg Doré (1.981,3 Unzen Gold) im Dezember 2018 produziert, was zu einer Gesamtproduktion von 116,5 kg Doré (3.010,2 Unzen Gold) im Jahr 2018 führte. Bis heute liegt die Produktion im Jahr 2019 bei 39,7 kg Doré (1.090 Unzen).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45642/Nordic Gold Provides a Production Update DEPRcom.001.png

Die Verarbeitungsvorgänge wurden für geplante Wartungsarbeiten eingestellt. Bestimmte Teile der Mühlenauskleidungen waren bei der Inbetriebnahme nicht verfügbar, aber es wurde beschlossen, die Produktion von Gold voranzutreiben. Diese Entscheidung wurde getroffen, um den Cashflow zu verbessern, und eine Wartungsabschaltung wurde entsprechend geplant. Goldverkäufe lieferten 5.172.323 US-Dollar an zusätzlichen Barmitteln.

Die Stilllegung der Anlage erfolgte vom Dienstag, den 8. Januar 2019, bis Montag, den 14. Januar 2019. Während der Stilllegung wurden 60.000 Tonnen hochwertiges Erz gelagert.

Michael Hepworth, Präsident und CEO von Nordic, sagte: "Das Team in der Mine hat beim Wiederanfahren der Mine hervorragende Arbeit geleistet. Wir müssen jetzt auf den Aufbau eines profitablen Unternehmens hinarbeiten. Die nächsten Monate werden entscheidend sein, wenn wir die Produktion hochfahren. Wie bei jedem Minenstart sind viele Anpassungen erforderlich, um die Leistung zu optimieren, und es wird einige Monate dauern, bis wir die optimale Leistung erreichen."

Nordic kündigte auch den Rücktritt von David Forest als Direktor an. Herr Forest trat zurück, um mögliche Konflikte mit anderen Aktivitäten zu vermeiden. Das Unternehmen dankt ihm für seine Dienste für das Unternehmen und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:

Michael Hepworth

Präsident und Chief Executive Officer

(416) 419 5192

mhepworth@nordic.gold

www. nordic.gold

Für aktuelle Nachrichten, Branchenanalysen und Feedback folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über das Unternehmen

Nordic Gold Inc. ist ein junges Bergbauunternehmen mit einer produzierenden Goldmine in Finnland. Die Goldmine Laiva ist vollständig gebaut, zugelassen und über einen Gold-Terminkontrakt finanziert. Im November 2018 nahm die Mine die Produktion wieder auf.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Benutzer von zukunftsgerichteten Aussagen werden darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: Erwartungen, Meinungen, Prognosen, Prognosen, Prognosen und andere ähnliche Aussagen über erwartete zukünftige Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse, die keine historischen Fakten sind. In bestimmten Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "Pläne", "erwarten" oder "nicht erwarten", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "Schätzungen", "Prognosen", "beabsichtigen", "antizipieren" oder "nicht antizipieren" oder "glauben" oder durch Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen identifiziert werden, die bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "werden", "eintreten" oder "erreicht". Obwohl das Unternehmen diese zukunftsgerichteten Aussagen auf seinen Erwartungen über zukünftige Ereignisse zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen basiert, stellen die Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens dar. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten Erwartungen angemessen sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen.

Die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens werden durch diese Warnhinweise ausdrücklich in ihrer Gesamtheit eingeschränkt und beziehen sich auf das Datum dieser neuen Pressemitteilung. Sofern durch die geltenden Wertpapiergesetze nicht anders vorgeschrieben, beabsichtigt und verpflichtet sich das Unternehmen nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überprüfen, um nachfolgende Informationen, Ereignisse, Ergebnisse oder Umstände oder anderweitig wiederzugeben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45642

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45642&tr=1

