Berlin (ots) - Vier Monate vor der Europawahl scheint die Europäische Union wie gelähmt. Brexit - ja oder nein? Eine einheitliche Sozial-, Sicherheits- oder Wirtschaftspolitik findet keine Mehrheit. Frieden, Stabilität und Wohlstand - diese Errungenschaften der EU sind in Gefahr. Und zusätzlich bringen rechtsnationale, europafeindliche Kräfte den Zusammenhalt der Europäischen Union ins Wanken. Was muss passieren, damit die EU nicht zerbricht?



Darüber diskutiert Michel Friedman mit Alexander Ulrich, Parlamentarischer Geschäftsführer der Linksfraktion und Mitglied im Europaausschuss im Bundestag, und Sven Schulze, Generalsekretär der CDU Sachsen-Anhalt und Mitglied im Europäischen Parlament.



Die komplette Sendung in der WELT-Mediathek nach Ausstrahlung unter: www.welt.de/studiofriedman



"Studio Friedman" - immer donnerstags um 17.15 Uhr auf WELT



