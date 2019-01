Hamburg (ots) - Mord mit dem Gift einer äußerst seltenen, südamerikanischen Schlange - und das im westfälischen Hamm. Ein Toter mit 3 Promille Alkohol im Blut, der keinen Tropfen Alkohol getrunken hat. Eine junge Frau, die beim Brand eines Einfamilienhauses zu Tode kommt, doch die Gerichtsmedizin findet 13 Messerstiche. Ob in Hamm, Stuttgart, Saarlouis, Magdeburg, in Bruck am Inn oder im hessischen Großauheim: Die Kommissarinnen und Kommissare des "ARD Radio Tatort" haben es von Januar bis Juni in sechs neuen Fällen mit vertrackten Morden zu tun. Jeden Monat gibt es einen neuen Hörspiel-Krimi, der bundesweit in den beteiligten ARD-Radioprogrammen zu hören ist. Jeder Fall ist mindestens ein Jahr lang in der ARD-Audiothek online abrufbar und als Podcast verfügbar.



Im Dezember 2019 wird der Kreis der Ermittler des "ARD Radio Tatorts" durch ein neues Team bereichert: Das Schweizer Radio SRF wird ab dann in jedem Jahr einen neuen Fall beisteuern und ausgewählte Hörspiele auch in seinem Programm senden.



Die Beliebtheit des "ARD Radio Tatorts", der im vergangenen Jahr sein zehnjähriges Bestehen feierte, ist ungebrochen - mit mehr als einer halben Million Radiohörerinnen und Radiohörern und rund 600.000 Onlineabrufen pro Folge.



"ARD Radio Tatort" - die Folgen von Januar bis Juni 2019 im Überblick



"Cascabel" von Dirk Schmidt Mit Matthias Leja, Sönke Möhring, Uwe Ochsenknecht, Hans Peter Hallwachs u. a. Produktion: WDR Ursendung: 16. Januar



"Plastik im Apfelgarten" von Martin Mosebach Mit Felix von Manteuffel, Susanne Schäfer u. a. Produktion: HR Ursendung 13. Februar



"Der Schatz in der Taverne" von Robert Hültner Mit Brigitte Hobmeier, Florian Karlheim u. a. Produktion: BR Ursendung: 13. März



"Schwestern" von Hugo Rendler Mit Ueli Jäggi, Karoline Eichhorn, Matti Krause u. a. Produktion: SWR Ursendung: 10. April



"Über die Dörfer" von Erhard Schmied Mit André Jung, Brigitte Urhausen u. a. Produktion: SR Ursendung: 15. Mai



"Auslöschung" von Thilo Reffert Mit Hilmar Eichhorn, Anne Müller und Nele Rosetz Produktion: MDR Ursendung: 12. Juni



Weitere Informationen auf den Webseiten der beteiligten ARD Programme. Alle Folgen sind in der ARD-Audiothek und als Podcast verfügbar.



