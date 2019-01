BERLIN (Dow Jones)--Bei einem Abzug amerikanischer Truppen aus Afghanistan wird sich auch die Bundeswehr vom Hindukusch zurückziehen. Das kündigt Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen in einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit an. "Die Bundeswehr ist nie allein unterwegs, sondern immer nur in Bündnissen und Koalitionen", sagt sie. "Gemeinsam rein - gemeinsam raus. Diese Devise gilt heute auch noch."

Gleichzeitig warnte von der Leyen, das ein von US-Präsident Donald Trump beabsichtigter Rückzug der US-Kräfte die Afghanen schutzlos gegen die Taliban ließen, da die afghanische Regierung allein noch nicht in der Lage sei, die Sicherheit im Land zu gewähren.

Außerdem warnte die Verteidigungsministerin vor der wachsenden Macht Chinas. Peking schaffe wirtschaftliche Abhängigkeiten, indem sie überall in der Welt Ländern Kredite gäben, die das auf Dauer kaum stemmen könnten. "Der Preis sind Rohstoffe, Marktzugänge und Unterstützung für Chinas Positionen auf der Weltbühne", so von der Leyen. China wolle seine Interessen nicht teilen und damit auch einschränken. In Deutschland und Europa werde die Machtpolitik Pekings kaum thematisiert, zu unrecht, sagte die Verteidigungsministerin.

