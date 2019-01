Stuttgart (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die frei werdende Stelle der Intendantin/des Intendanten des Südwestrundfunks (SWR) wird öffentlich ausgeschrieben. Die Stellenausschreibung wurde von der Arbeitsgruppe Intendantenwahl (AGI), die aus acht Mitgliedern des Rundfunkrates und vier Mitgliedern des Verwaltungsrates besteht, in ihrer konstituierenden Sitzung am 9. Januar 2019 beschlossen.



Die Ausschreibung erfolgt am 17. Januar 2019 in der ZEIT und am 19. Januar 2019 in der Süddeutschen Zeitung, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und auf SWR.de. Die Bewerbungsfrist endet am Freitag, 1. März 2019. Die Auswertung der eingegangenen Bewerbungen und ein Vorschlag für das weitere Wahlverfahren wird von der Arbeitsgruppe Intendantenwahl für die gemeinsame Sitzung von Rundfunkrat und Verwaltungsrat am 22. März 2019 in Stuttgart vorgelegt. In dieser Sitzung soll auch der Wahltermin festgelegt werden. Die Wahl erfolgt gemeinsam von Rundfunk- und Verwaltungsrat.



Nötig geworden ist die Wahl durch die Ankündigung von SWR Intendant Peter Boudgoust bei der Rundfunkratssitzung am 7. Dezember 2018 in Mainz, dass er sein Amt Mitte 2019 an eine Nachfolgerin bzw. einen Nachfolger übergeben werde.



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2



Pressekontakt: Wolfgang Utz, Tel. 0711 929 11030, wolfgang.utz@SWR.de