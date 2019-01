Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) angesichts eines ersten Schrittes bei der Zusammenarbeit mit Ford auf "Overweight" mit einem Kursziel von 194 Euro belassen. Auch wenn die finanziellen Vorteile noch weit in der Zukunft lägen, schätze sie die Partnerschaft für ihre förderliche Wirkung in puncto Wettbewerb und Kosten, schrieb Analystin Dorothee Cresswell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei VW erwartet sie Größenvorteile im Geschäft mit Nutzfahrzeugen und Pick-ups./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2019 / 16:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2019 / 16:47 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2019-01-16/15:17

ISIN: DE0007664039