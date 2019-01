Domstein Seafood AG: Entwicklung der 'High Protein Fishfood' Anlage hat begonnen DGAP-News: Domstein Seafood AG / Schlagwort(e): Vereinbarung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Domstein Seafood AG: Entwicklung der 'High Protein Fishfood' Anlage hat begonnen 16.01.2019 / 15:49 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Entwicklung der "High Protein Fishfood" Anlage hat begonnen. Die Domstein Seafood AG wird eine eigene Anlage erstellen, in der tierisches, organisches Material also z. B. Fischabfälle, fermentiert werden und als Grundlage für das neuentwickelte Futtermittel der Domstein Seafood AG dienen. Fischabfälle fallen bei der Fischverarbeitung im großen Maße an und werden in Zukunft, durch den steigenden Verzehr von Fisch noch weiter steigen. Bei dem Fermentationsprozess entsteht Fischsilage, die sich hervorragend als Futtermittel eignet. Durch die Fermentation erhöht sich der Proteingehalt und die Verdaulichkeit wird verbessert. Als ein Nebenprodukt des Herstellungsprozesses fällt flüssiges Biogas an, das als wertvoller Rohstoff weiterverwendet werden kann. Für diese Weiterverwendung und dem Transport steht die Domstein Seafood AG bereits in Verhandlungen mit entsprechenden Unternehmen. Biogas kann u.a. als klimaneutrale Energiequelle genutzt werden. Für Interessenten bietet das Unternehmen eine Beteiligung am Projekt an. Weitere Details können u.a. über die Vermögensverwaltung der Domstein Seafood AG entnommen werden. Vermögensverwaltung der Domstein Seafood AG 16.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 766775 16.01.2019 AXC0213 2019-01-16/15:50