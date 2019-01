Hammer-Deal: ZIX kauft den Rivalen AppRiver für 275 Millionen US-Dollar in Cash. Zum Vergleich: Die gesamte Marktkapitalisierung von ZIX beträgt bisher erst 280 Millionen Dollar. ZIX-CEO David Wagner zeigt sich überzeugt, dass man aus einer Position der Stärke heraus richtig investiert. Konkret spricht er von einer "starken und sich beschleunigenden" Durchdringung der ZIX-Sicherheitslösungen bei den Kunden. Mit der Übernahme könne man seine Bemühungen in einem "monumentalen Ausmaß" fortsetzen dank "großer Synergieeffekte und stärkerem Wachstum." Auch könne man nun noch mehr Cloud-Lösungen anbieten. ZIX ist mit seiner Mail-Sicherheitslösung dafür gut positioniert: "Mail ist die erste Applikation, die typischerweise in die Cloud geht." Man werde acht Millionen Dollar an Kosten einsparen in der neuen ZIX. Der Umsatz und das EBITDA sollten sich schon nach 12 bis 18 Monaten "mehr als verdoppeln." Die Analysten von Northland haben daraufhin heute ihr Kursziel von 9,00 auf 10,00 Dollar erhöht.

