Bonn (ots) - Und jetzt? Das britische Unterhaus hat den Brexit-Deal, den Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelt hatte, abgelehnt - mit großer Mehrheit. Eine Mehrheit für einen anderen Deal wie eine erneute Volksbefragung, einen harten Brexit oder Neuwahlen zeichnet sich nicht ab. Heute Abend muss sich May einem Misstrauensvotum stellen. Zurücktreten will sie nicht. Wie geht es weiter in Großbritannien? Die EU hat bereits signalisiert, dass es keine weiteren Verhandlungen geben wird.



Wie kann diese verfahrene Situation gelöst werden? Welche Kompromisse sind möglich? Worauf muss sich die Wirtschaft einstellen? Alexander Kähler diskutiert mit:



Prof. Michael Hüther, Ökonom, IW Köln Prof. Günther Verheugen, ehem. EU-Industrie-Kommissar The European Experience Company Prof. Magnus Brechtken, Historiker, Institut für Zeitgeschichte München Ulrike Herrmann, taz



http://ots.de/fRHFEg



