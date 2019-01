Zürich (ots) - Das Jahr 2018 stand für Globus ganz im Zeichen der

Transformation. Durch den Ausbau des Online-Shops, die Übernahme von

Navyboot, die Umwandlungen von Schild und Herren Globus zu Globus

Modefachgeschäften, die Verkleinerung des Filialnetzes und die

Verlagerung des Firmensitzes nach Zürich hat sich die Struktur von

Globus stark verändert. Globus erzielte in diesem Jahr des Wandels

einen Umsatz von 808,1 Mio. Franken. Mitunter aufgrund der sehr

positiven Entwicklung des Online-Shops, dessen Umsatz gegenüber dem

Vorjahr mit einem Wachstum von 178 Prozent fast verdreifacht werden

konnte.



2018 war für Globus ein sehr bewegtes Jahr. Die zahlreichen

Umwandlungen von Schild und Herren Globus Filialen in Globus

Modefachgeschäfte, die Integrationen und Schliessungen von

Kleinstfilialen sowie die Aufgabe des Warenhauses im Genfer Centre

Balexert belasteten das Unternehmen stark. Insbesondere die zwecks

Umbau und Rebranding vorübergehenden, teils wochenlangen

Schliessungen der Modefachgeschäfte sowie die Verkleinerung des

Filialnetzes erlauben nur einen sehr eingeschränkten Vergleich mit

dem Geschäftsjahr 2017. Globus erwirtschaftete 2018 einen Umsatz von

808,1 Mio. Franken. Verglichen mit dem Vorjahr (857 Mio. Franken)

ging dieser zwar um 5,7 Prozent zurück, flächenbereinigt effektiv

vergleichbar konnte der Umsatz jedoch um 0,4 Prozent gesteigert

werden. Besonders positiv verlief das Weihnachtsgeschäft, das dank

des starken Online-Wachstums um rund 3 Prozent über dem Vorjahr lag,

was für 2019 zuversichtlich stimmt. Vor dem Hintergrund dieser

Transformation, des anhaltend schwierigen Marktumfelds und der

ungünstigen Witterungsbedingungen wie des rekordwarmen Herbsts ist

die Umsatzentwicklung gesamthaft erfreulich.



Im Online-Geschäft legte Globus mit einer Umsatzsteigerung von 178

Prozent nochmals markant zu und erreichte damit die anspruchsvolle

Zielsetzung in diesem sehr hart umkämpften Markt mit laufend

zunehmender Konkurrenz aus dem In- und Ausland.



Das Jahr der Transformation betrifft auch den Firmensitz. Der

kürzlich erfolgte Umzug der Globus Zentrale vom aargauischen

Spreitenbach ins Zentrum von Zürich, näher hin zum Kunden und dem

Puls der Verkaufsorte, wirkt sich auf die Mitarbeitenden motivierend

aus und ermöglicht täglich einen direkten Kundenkontakt und die damit

verbundenen wertvollen Einsichten.



Thomas Herbert, CEO der Magazine zum Globus AG: «2018 war für

Globus ein Jahr der Transformation mit zahlreichen Baustellen.

Trotzdem konnte der flächenbereinigte Umsatz im stationären Handel in

einem schwierigen Marktumfeld verteidigt und online sogar massiv

ausgebaut werden. Diese positive Entwicklung verdanken wir primär

unseren Mitarbeitenden, die in diesem äusserst anspruchsvollen Jahr

aussergewöhnliche Leistungen erbracht haben.»



Gut aufgestellt für 2019



Mit der Übernahme des etablierten und in der Globus Gruppe bereits

seit Jahren erfolgreichen Lifestyle-Labels Navyboot konnte diese für

Globus ausserordentlich wichtige Marke langfristig gesichert werden.

Für 2019 und die folgenden Jahre ist ein kontinuierlicher

Kollektionsausbau vorgesehen, um das Potenzial der urbanen Marke und

die attraktiven Standorte der acht erworbenen Filialen voll

auszuschöpfen.



Die positive Entwicklung und das massive Umsatzwachstum des

Online-Shops sollen sich auch 2019 weiter fortsetzen. Um das höhere

Volumen abwickeln zu können, wird die Logistik ausgebaut und noch

stärker auf die Anforderungen des Online-Geschäfts ausgelegt.



Originaltext: Magazine zum Globus AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100004627

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100004627.rss2



Kontakt:

Medienstelle Magazine zum Globus AG

Marcela Palek

Tel. +41 79 659 98 50, E-Mail media@globus.ch