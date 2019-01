Frankfurt (www.fondscheck.de) - Investmentfonds sammelten von Anfang Januar bis Ende November 2018 in Deutschland netto 100,7 Milliarden Euro neue Gelder ein, so die Experten vom BVI.Abgesehen von den beiden Rekordjahren 2015 (193 Milliarden Euro Zuflüsse) und 2017 (160 Milliarden Euro Zuflüsse) liege der Fondsabsatz damit auf dem Niveau der Vorjahre. In anderen europäischen Ländern sei das Neugeschäft im laufenden Jahr offenbar deutlich geringer. Die in Europa aufgelegten Fonds hätten bis Ende Oktober 2018 netto 275 Milliarden Euro eingesammelt. Der deutsche Absatzmarkt habe hierzu rund 31 Prozent beigesteuert. Im Jahr 2017 habe Deutschland einen Anteil von 17 Prozent gehabt (163 Milliarden Euro von 949 Milliarden Euro von Anfang Januar bis Ende Dezember). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...