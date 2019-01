Die Wall Street hat am Mittwoch an ihre freundliche Vortagsentwicklung angeknüpft. Dank erfreulicher Geschäftszahlen insbesondere der Großbanken Goldman Sachs und Bank of America legten die wichtigsten Aktienindizes zu.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,63 Prozent auf 24 218,25 Punkte und bewegte sich damit auf dem Niveau von Mitte Dezember. Der marktbreite S&P 500 rückte um 0,49 Prozent auf 2622,97 Punkte vor und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stand 0,67 Prozent höher bei 6714,03 Punkten./la/fba

