Mit Milliardenaufwand haben Aldi und Lidl ihre Filialen verschönert. Die Strategie birgt Risiken: Der sibirische Handelskonzern Torgservis will beide jetzt in Deutschland angreifen - mit niedrigeren Preisen.

Neonröhren tauchen den Laden in trübes Licht. Vorn neben den Kassen stehen aufgerissene Pappkartons. Weiter hinten stapeln sich Paletten dicht an dicht in den Regalen. Es wirkt chaotisch, hingeknallt, etwas schäbig auch: Die Filialen der russischen Handelskette Torgservis erinnern eher an Materialausgaben im Baustoffhandel als an Lebensmittelmärkte. Trotzdem - oder gerade deswegen - dehnt das Unternehmen aus dem sibirischen Krasnojarsk sein Filialnetz immer weiter aus, ist nicht mehr nur in der Heimat, sondern auch in Ländern wie Kasachstan, China und Rumänien präsent - und demnächst auch in Deutschland.

In wenigen Tagen soll es losgehen. Für seinen ersten Standort hat das Unternehmen den Portitz-Treff im Nordosten Leipzigs gewählt. Ein Sonderpostenmarkt, Tedi und Kik befinden sich auf dem Areal - und voraussichtlich ab Ende Januar Mere. Unter diesem Namen wollen die Russen hierzulande starten und mittelfristig mehr als 100 Läden eröffnen. Ihr wichtigstes Verkaufsargument: gnadenlos günstige Preise, die selbst die Tarife der heimischen Billigheimer Aldi und Lidl unterbieten. Es ist eine Kampfansage an die etablierten Discounter - und ein Projekt irgendwo zwischen Wagemut und Größenwahn.

Nirgendwo in Westeuropa ist Einkaufen so günstig wie in Deutschland, nirgends der Wettbewerb härter. Doch zugleich haben sich "Aldi und Lidl in den vergangenen Jahren extrem gewandelt und sich dabei immer stärker den klassischen Supermärkten angenähert", konstatiert Johannes Berentzen, Handelsexperte der Unternehmensberatung Dr. Wieselhuber & Partner. Die Frage ist nun: Haben sie dabei überzogen und so den Boden bereitet für die Super-Billig-Spar-Attacke des sibirischen Preiskämpfers?

