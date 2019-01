Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Netflix hebt Preise an

Anleger bleiben gelassen nach Brexit Klatsche

- von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichtenredaktion -

Zur Schau getragenes Entsetzen in Berlin und Brüssel - demonstrative Gelassenheit an den

Finanzmärkten. Theresa May ist mit ihrem Vertragswerk gescheitert und muss sich der

Vertrauensfrage stellen. Die Brexit Hängepartie geht weiter.

Damit hatten die Märkte gerechnet: Das zwischen Großbritanniens Premierministerin Theresa May

und der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen wurde vom britischen Parlament klar abgelehnt. Der

Machtkampf über den Brexit-Kurs dürfte sich nun noch weiter verschärfen.

Großbritannien will die Europäische Union bereits am 29. März verlassen. Gibt es bis dahin

keine Einigung, droht im schlimmsten Fall ein Austritt ohne Abkommen.

Für diesen Fall wird mit chaotischen Folgen für die Wirtschaft gerechnet.

Das Datum ist allerdings nicht in Stein gemeißelt und der Austritt ohne ?Deal? zwingend

vorgeschrieben.

Im Gegenteil: Es ist sogar denkbar, dass England letztendlich in der in der EU bleibt.

EU Ratspräsident Tusk schreibt auf Twitter: Wenn ein Deal unmöglich ist, und niemand keinen

Deal will, wer hat endlich den Mut zu sagen, was die einzige gute Lösung ist?

Börsianer reagieren absolut cool. Der Dax startet freundlich, nach guten Vorgaben aus USA und

ruhigem Handel in Asien. Allerdings werden die anfänglichen Kursgewinne bis zum Mittag wieder

abgegeben. Auch bei den Währungen Euro, Pfund und Dollar heißt es: Still ruht der See.

Zur Beruhigung der Gemüter hat auch EZB-Präsident Mario Draghi beigetragen. Er rechnet zwar mit

einer Wirtschaftsabschwächung, nicht aber mit einer Rezession.

Bank of America und Goldman Sachs haben jeweils mit den Zahlen zu Q4 die Erwartungen

übertroffen.

Netflix erhöht Preise

Netflix Aktien haben kräftig zugelegt. In New York ging es sechs Prozent in die Höhe. Der

Streaming-Dienst hatte die Preise für Kunden in den USA erhöht. Und das deutlich: Je nach

Abomodell klettern die Preise bis zu 18 Prozent. Netflix hat weltweit 130 Millionen Zuschauer.

Die neuen Preise gelten für Neukunden sofort, Bestandskunden werden nach und nach umgestellt.

Der gesamte Tech Sektor hat positiv reagiert: auch für Facebook, Apple, Amazon und Microsoft

ging es nach oben. Morgen präsentiert Netflix Zahlen zum vierten Quartal.

Ruhiger Handel

Schlechte Nachrichten kommen aus dem Nebenwertesegment vom Online-Möbelversender Home24, der im

vergangenen Jahr weniger umgesetzt hat als zuletzt noch gehofft. Die im Sommer an die Börse

gebrachte Rocket-Internet-Beteiligung hatte erst im November die Umsatz Prognose von rund 30

Prozent auf mehr als 20 Prozent gesenkt.

Aktien des Anlagenbauers Gea Group reagierten auf die Erholung der internationalen Milchpreise.

Gea ist auch im Bereich Milcherzeugung unterwegs.

Deutliche Gewinne gab es bei den Papieren des IT-Dienstleisters Cancom, die das Bankhaus Lampe

auf ?Kaufen? hochgestuft hatte.

Börse Stuttgart TV

Brexit-Chaos, Handelskonflikt, die Sorgen um eine sich abschwächende Weltwirtschaft - im noch

jungen Börsenjahr 2019 gibt es viele Themen, die für Bewegung sorgen. Wie könnte es nach dem

jüngsten DAX-Anstieg weitergehen, wo lauern Chancen und Risiken und auf welche Strategie setzt

er selbst - das verrät Fondsmanager Dirk Müller im Gespräch mit Börse Stuttgart TV.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.boerse-

stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten-und-videos/boerse-stuttgar t-tv/?video=15877

Euwax Sentiment Index

Der EUWAX Sentiment Index, das Stimmungsbarometer der Börse Stuttgart, pendelt heute mit

kleinen Ausschlägen um die Null-Linie. Derivate-Anleger versuchen heute antizyklisch von der

leichten Pendelbewegung im Dax zu profitieren.

Trends im Handel

Der europäische Automarkt gibt weiter nach. Im Dezember sank die Nachfrage für

Passagierfahrzeuge den vierten Monat in Folge, teilte der Branchenverband Acea am Mittwoch mit.

Die Zahl der Zulassungen im letzten Monat des vergangenen Jahres sank um 8,4 Prozent auf 998

503 Fahrzeuge.

Lichtblick ist Daimler: Daimler stemmte sich mit einem Plus von 8,9 Prozent gegen den Trend.

Dies gelang allerdings nur mit Hilfe eines noch größeren Anstiegs von 11,5 Prozent bei der

Hauptmarke Mercedes.

Derivate Anleger in Stuttgart sehen Potenzial und verkaufen Knock-out-Puts auf den Autobauer.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und

Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung

für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem

Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe

Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)

AXC0231 2019-01-16/16:29