Integra Resource hat ein Update zu den Plänen in diesem Jahr veröffentlicht. Neben einem umfangreichen Bohrprogramm stehen die Veröffentlichung einer neuen Ressourcenschätzung sowie eine Wirtschaftlichkeitsstudie im Fokus.

Neue Goldzonen im Fokus

Integra Resource (0,86 CAD | 0,59 Euro; CA45826T1030) hat ein ausführliches Update zu den Plänen in diesem Jahr veröffentlicht. Laut Vorstandschef George Salamis stehen vor allem ein neues Bohrprogramm und eine Aktualisierung der Resourcenschätzung für das Doppelprojekt DeLamar / Florida Mountain im Fokus. Dabei hatte man im vergangenen Jahr bereits 23.400 Bohrmeter auf der Liegenschaft niedergebracht und dabei neue Mineralisierungszonen wie "Sullivan Gulch", und "Henrietta" entdeckt. Erst jüngst veröffentlichte man weitere, sehr gute Daten aus diesem Programm (siehe hier).

Neues Bohrprogramm mit mehr als 20.000 Metern

In diesem Jahr stehen wieder Bohrarbeiten an. Integra will insbesondere die neu entdeckten Gold- und Silberzonen bearbeiten. Insgesamt ist das Programm wieder auf mindestens 20.000 Meter ausgelegt. Da Integra jüngst erst erfolgreich bei 0,80 ...

