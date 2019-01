The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.01.2019



ISIN NAME

US88688T1007 Tilray Inc.

DE000ST0AWF9 SG Issuer S.A.

DE000ST0AWG7 SG Issuer S.A.

DE000ST0AWH5 SG Issuer S.A.