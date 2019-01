Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien der Bank of America nach Zahlen zum vierten Quartal auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 33 US-Dollar belassen. In einem herausfordernden Umfeld, das anderen Wettbewerbern zu schaffen gemacht habe, zeichne sich das Bankhaus durch seine Beständigkeit aus, schrieb Analyst Richard Ramsden in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Gewinn je Aktie habe sowohl über seinen als auch den Markterwartungen gelegen./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2019 / 07:54 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN US0605051046

