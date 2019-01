Auch interessant: 700 Mio Euro für Chattanooga Trump erfreut über VW-Investition in US-Werk US-Präsident Donald Trump hat Volkswagens millionenschwere Investition in die Elektroautofertigung in den Vereinigten Staaten per Twitter-Nachricht begrüßt. mehr... Wie der Indian Express berichtet, habe der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...