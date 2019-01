Mainz (ots) -



Im landespolitische Magazin des SWR Fernsehens "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" geht es am 17.1.2019, ab 20:15 Uhr unter anderem dem Messerangriff in einem Bad Kreuznacher Krankenhaus.



Die Tat erschüttert Bad Kreuznach: Ein 25-jähriger Afghane sticht im St. Marienwörth-Krankenhaus mehrfach auf eine hochschwangere Frau ein. Dabei stirbt das ungeborene Baby. Die 25-jährige Frau überlebt schwerverletzt. Der Täter verlässt den Tatort und stellt sich wenig später der Polizei. Noch fehlt das Motiv, aber nach und nach kommen immer mehr Details heraus. So sollen Täter und Opfer ein Paar gewesen sein. Die Frau soll zuletzt im Bad Kreuznacher Frauenhaus gelebt haben. Im Innenausschuss des Landtags informiert Innenminister Lewentz (SPD) über die Hintergründe.



Weitere Themen der Sendung: - Waldidylle war einmal - Kritiker fordern ein Ende der Intensivnutzung - Rheinland-Pfälzer sind deutsche Meister im Wegwerfen - Warum nachhaltiger Konsum nicht funktioniert - "Zur Sache PIN": Wem gehört der deutsche Wald? - Zur Sache will's wissen: Kampf gegen Übergewicht - Brauchen wir die "Lebensmittelampel"? - Salat predigen, Schweinebraten essen - Jeder zweite Rheinland-Pfälzer hat Übergewicht - Zur Sache hilft - Wenn die Kommune Anwohnerparkplätze verschwinden lässt - "Zur-Sache Schätzchen": Rheinland-Pfalz und der böse Wolf



