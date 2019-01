Nach massenhaften Kundenbeschwerden wird nun die Aufsichtsbehörde gegen den Billigstromanbieter BEV aktiv. Der hatte Kunden die Preise massiv erhöht, teils trotz bestehender Preisgarantie.

Die Bundesnetzagentur wird gegen den in die Kritik geratenen Billig-Stromanbieter BEV aktiv. Sie eröffnete ein Aufsichtsverfahren wegen intransparenter Zwischenabrechnungen und Nichteinhaltung der gesetzlichen Anforderungen an Rechnungen für Energielieferungen. Das teilte die Aufsichtsbehörde auf ihrer Website mit.

Kunden hatten sich zuletzt massenhaft über die BEV Bayerische Energieversorgungsgesellschaft beschwert. Vor Weihnachten hatte BEV vielen von ihnen den Strompreis massiv erhöht, WirtschaftsWoche Online hatte darüber berichtet. In vielen Fällen sollte der monatliche Grundpreis um mehrere hundert Prozent steigen.

Preiserhöhungen sind bei Billig-Stromanbietern keine Seltenheit. Oft kalkulieren diese ihre Tarife so, dass die Kosten im ersten Jahr mit Neukundenbonus nicht kostendeckend sind. Erst wenn ausreichend viele Kunden länger bleiben, kommen die Anbieter auf ihre Kosten. Das Besondere an den Preiserhöhungen von BEV war jedoch, dass auch Kunden mit Preisgarantien betroffen waren. Je nach vertraglicher Regelung sind Preiserhöhungen bei laufenden Garantien nur in eng begrenzten Ausnahmefällen möglich.

Anfangs verwies BEV in Kundenschreiben nur recht pauschal auf Veränderungen der Kosten ...

