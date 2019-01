Einstellung Aufnahme

ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA98943A1012 Zenyatta Ventures Ltd. 16.01.2019 CA98935P1080 Zenyatta Ventures Ltd. 17.01.2019 Tausch 1:1

US45857P7078 InterContinental Hotels Group PLC 16.01.2019 US45857P8068 InterContinental Hotels Group PLC 17.01.2019 Tausch 20:19