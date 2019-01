Die Aktie der Deutschen Bank hat sich an die Spitze der Gewinnerliste im DAX gesetzt, gewinnt im späten Handel weit über fünf Prozent. Warum nur? Gibt es neue Gerüchte, Meldungen, Fakten? Ist der Anstieg begründet? Im Rampenlicht steht an diesem Tag noch ein weiterer Wert: Die Aktie des in Schieflage geratenen Möbelunternehmens Steinhoff. Sie legt den zweiten Tag in Folge merklich zu. Und dann gibt es noch eine für alle interessante Aussage einer großen US-Bank, die besagt: Der Bullenmarkt ist noch lange nicht am Ende.

