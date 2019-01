Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Ryanair von 16 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das allgemein exzessive Angebot für Fluggäste bremse offenbar längerfristig den Vorteil durch den derzeit niedrigen Treibstoffpreis, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er senkte daher seine Annahmen für die Ticketpreise und damit auch den Gewinn je Aktie des Billigfliegers. Ryanair sei aber gut platziert, um aus dieser Situation als Sieger hervorzugehen./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2019 / 17:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2019-01-16/17:39

ISIN: IE00BYTBXV33