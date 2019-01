Zürich (ots) - Das grösste Autohaus der Schweiz beendet die

Kooperation mit der italienischen Luxusmarke Maserati und dem

grössten Autobauer von Korea. «Die Amag Gruppe wird die

Geschäftstätigkeit für Maserati und Hyundai im Frühsommer aufgeben»,

sagt Unternehmenssprecher Dino Graf zur «Handelszeitung».



Hintergrund des Entscheids sind Verluste, die sich aufgetürmt

haben. Die für den Vertrieb der beiden Marken zuständige Amag-Tochter

hat in wenigen Jahren einen Verlust von über 11 Millionen Franken

erzielt. Zuweilen verlor Amag mehr als eine Viertelmillion monatlich.



Als Folge des Entscheids wird der grösste Maserati-Showroom des

Landes geschlossen. Die 360 Quadratmeter grosse «Maserati City» am

Zürcher Utoquai wird nicht weitergeführt, wie Graf sagt. Für die

Räumlichkeiten gebe es Ideen für die weitere Nutzung, das sei aber

«noch nicht spruchreif».



Das Ende der Partnerschaft mit Maserati und Hyundai betrifft 25

Personen. «Für die Mitarbeitenden werden Lösungen innerhalb der Amag

Gruppe gesucht oder wurden bereits gefunden», so Graf.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90