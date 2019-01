Zürich (ots) - Das kalifornische App-Unternehmen Evernote beendet

seine Aktivität in der Schweiz. Es schliesst seinen Europasitz in

Zürich, wie Evernote-Europachef Beat Bühlmann bestätigt: «Am

Hauptsitz in Redwood City wurde als neue Strategie beschlossen, das

Geschäft global zu verfolgen, dabei jedoch auf alle regionalen

Vertretungen zu verzichten.» Diesem Entscheid fallen nun

Aussenstellen in Japan, Indien und der Schweiz zum Opfer. Noch 2017

galt es als ausgemacht, dass die Firma hinter der App, welche

gerätübergreifend alle Dokumente organisieren hilft, den Standort

Zürich ausbauen würde.



Bühlmann kann den Entscheid nachvollziehen, bedauert die

Schliessung des Standorts Zürich aber: «Europa ist die profitabelste

Region von Evernote», sagt der Manager, der auch im Verwaltungsrat

von Rivella und der Pax-Versicherungen sitzt. Rund 25 Programmierer,

Entwickler, Verkaufs-, Marketing- und HR-Leute seien von dem

Entscheid betroffen; bis Ende Januar werde der Standort Zürich, der

auch für die Evernote-Geschäfte in Afrika und dem Nahen Osten

zuständig war, komplett aufgehoben. Für beinahe alle Angestellten

hätten sich neue Jobs finden lassen, so Bühlmann.



