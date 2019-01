Cumberland, Rhode Island und La Jolla, Kalifornien

(ots/PRNewswire) - Die Ergebnisse der von Neurotech Pharmaceuticals,

Inc. (Neurotech) in Zusammenarbeit mit dem Lowy Medical Research

Institute (LMRI) gesponserten Studie NT-501, Phase 2 wurden in der

Fachzeitschrift der American Academy of Ophthalmology,

Ophthalmology1, herausgegeben. Im Rahmen der multizentrischen,

randomisierten klinischen Studie der Phase 2 wurde die Wirksamkeit

einer auf Zellverkapselung basierenden Therapie zur Verabreichung des

ziliaren neurotrophen Faktors (CNTF) zur Behandlung von

Netzhautdegeneration bei Patienten mit makulären Teleangiektasien des

Typs 2 (MacTel) getestet. Die Publikation wurde von einer Gruppe von

Klinikern und Wissenschaftlern verfasst, die an der

CNTF-Forschungsgruppe der Phase 2 für makuläre Teleangiektasien des

Typs 2 mitgearbeitet hatten.



MacTel des Typs 2 ist eine selten auftretende Makuladegeneration,

die in der Regel bei Patienten im mittleren Lebensalter

diagnostiziert wird. Es handelt sich dabei in erster Linie um eine

neurodegenerative Erkrankung, die aber auch Müller-Gliazellen und

Blutgefäße betrifft. Obwohl die betroffenen Patienten selten einen

totalen Sehverlust erleiden, beeinträchtigt die Krankheit aufgrund

des eingeschränkten Sehvermögens dennoch massiv die Lebensqualität.

Das LMRI unterstützt die klinische Forschung und die Laborforschung

für MacTel des Typs 2 und arbeitete mit Neurotech zusammen, um NT-501

bei Patienten mit MacTel des Typs 2 zu testen.



NT-501, auch Renexus® genant, wird von Neurotech hergestellt. Es

handelt sich dabei um ein neuartiges, zellbasiertes

Wirkstoffverabreichungssystem. Zellen, eingekapselt in eine

semipermeable Hohlfasermembran, geben den ziliaren neurotrophen

Faktor (ciliary neurotrophic factor; CNTF) ab; CNTF reduziert im

Tiermodell mit Netzhautdegeneration nachweislich den Abbau von

Photorezeptorzellen. Das Renexus®-Implantat sorgt für eine

kontinuierliche Zufuhr von CNTF zur Netzhaut, dem lichtempfindlichen

Gewebe im Hintergrund des Auges.



Der Ophthalmology-Bericht beschreibt die Ergebnisse einer

einfachblinden, randomisierten klinischen Studie, mit der die

CNTF-Wirksamkeit mittels NT-501-Abgabe an Studienteilnehmern, die an

MacTel des Typs 2 leiden, getestet wurde. Die Teilnehmer wurden im

Verhältnis 1:1 randomisiert, um entweder chirurgisch das

NT-501-Implantat zu erhalten oder einem Scheinverfahren unterzogen zu

werden. Gesundheitszustand und Funktion der Photorezeptoren wurden 24

Monate nach der Patientenaufnahme bewertet. Die Studie zeigte, dass

die NT-501-Behandlung die Progression der Netzhautdegeneration im

Vergleich zum Placebo-Verfahren verlangsamte. Darüber hinaus war

NT-501 auch mit einem funktionalen Nutzen verbunden; die

Lesegeschwindigkeit stabilisierte sich bei Patienten, die das

Implantat erhalten hatten.



Die Patienten aus der Phase-1- und der Phase-2-Studie werden

kontinuierlich nachbeobachtet, sodass die Langzeitwirkung von CNTF

auf die Netzhautdegeneration weiterhin bewertet werden kann.



Dr. Martin Friedlander, Präsident des Lowy Medical Research

Institute, bemerkte, dass "die Aufgabe des LMRI darin bestünde,

MacTel zu verstehen und Therapien für diese Krankheit auf den Markt

zu bringen. Die Ergebnisse der klinischen NT-501-Studie der Phase 2

und der Erweiterungsstudie sind sehr ermutigend und bringen uns dem

wichtigen Ziel näher, wirksame Behandlungsmöglichkeiten für Menschen

anbieten zu können, bei denen MacTel diagnostiziert wurde, eine

Krankheit, für die wir derzeit keine Behandlung haben."



Renexus® wird von Neurotech auch hinsichtlich der neuroprotektiven

Wirkungsweise von CNTF bei der Behandlung von Glaukom getestet.

Renexus® wird derzeit in einer randomisierten, Sham-kontrollierten,

verblindeten Phase-2-Glaukom-Studie an 54 Patienten getestet. Die

Glaukom-Studie läuft unabhängig vom MacTel-Forschungsprojekt.



"Es gibt derzeit keine wirksame Therapie für Patienten mit MacTel,

Typ 2", sagte Richard Small, CEO von Neurotech. "Die neuroprotektive

Wirkung von NT-501, die in der MacTel-Phase-2-Studie und der damit

verbundenen Erweiterungsstudie beobachtet wurde, ermutigt uns sehr.

Es werden derzeit Patienten in den USA, Australien und Europa für

eine Phase-3-Studie zur Ermittlung der Sicherheit und Wirksamkeit von

Renexus® für MacTel des Typs 2 rekrutiert." (Clinicaltrials.gov

NCT03319849/NCT03316300)



Informationen zur makulären Teleangiektasie



Die makuläre Teleangiektasie (MacTel) oder idiopathische

juxtafoveolare makuläre Teleangiektasie ist eine seltene

neurodegenerative Erkrankung mit charakteristischen Anomalien des

retinalen Gefäßsystems und lokalisierter Netzhautdegeneration. MacTel

wird in drei Klassen mit unterschiedlich definierten klinischen

Entitäten unterteilt. Die Klassifikation des Typs 2 kommt am

häufigsten vor und betrifft etwa 1 von 22.000 Personen, wobei die

meisten Patienten bei der Diagnosestellung über 40 und über 50 Jahre

alt sind. MacTel des Typs 2 betrifft in der Regel beide Augen und

führt in einem Zeitraum von 10 bis 20 Jahren zu einer

Verschlechterung der zentralen Sehschärfe.



Informationen zur Therapie mit Zellverkapselung



Die Zellverkapselung (Encapsulated Cell Therapy; ECT) ist ein

neuartiges, in Erprobung befindliches, flexibles

Wirkstoffabgabesystem, das die kontinuierliche Produktion von

therapeutischen Proteinen für das Auge unterstützt und potenziell

eine breite Palette an Augenerkrankungen behandeln kann. Das System

nutzt eine geschützte, gut charakterisierte retinale

Pigmentepithel-Zelllinie, die genetisch verändert wird, um

therapeutisch aktive Biologika zu produzieren. Die Zellen werden in

eine semipermeable Membran eingekapselt, die bestimmte therapeutische

Proteine selektiv passieren lässt. Die ECT-Plattform wird während

eines einzigen ambulanten chirurgischen Eingriffs über einen

minimalen Skleralschnitt eingesetzt und kann, wenn gewünscht, auf

dieselbe Art und Weise mittels Inzision wieder entfernt werden. ECT

hat das Potenzial, sich über die Grenzen der aktuellen intraokularen

Verabreichungsformen hinwegzusetzen, da die Behandlungsbelastung

aufgrund eines nur einmal erforderlichen chirurgischen Eingriffs, der

eine kontinuierliche Medikamentenabgabe von mehr als 2 Jahren

verspricht, wesentlich reduziert wird.



Informationen zum Lowy Medical Research Institute



Das Lowy Medical Research Institute (LMRI) ist eine private,

gemeinnützige biomedizinische Forschungsorganisation, die sich dem

Studium von MacTel, Typ 2 widmet. Das LMRI wurde 2005 als

Mutterorganisation und finanzierende Einrichtung für das im selben

Jahr initiierte MacTel-Projekt gegründet. Die zum MacTel-Projekt

gehörige Studie "Natural History Observation" umfasst mittlerweile

mehr als 400 Personen weltweit und hat neue Erkenntnisse zu dieser

Erkrankung gebracht. LMRI unterstützt auch ein bislang mehr als 1.500

Teilnehmer umfassendes Patientenregister, das wertvolle klinische

Informationen zum Krankheitsverlauf enthält und Patienten und

Angehörigen die Möglichkeit bietet, an Laborstudien und klinischen

Studien teilzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter

www.lmri.net.



Informationen zu Neurotech Pharmaceuticals, Inc.



Neurotech Pharmaceuticals, Inc. ist ein privates

Biotechnologie-Unternehmen und widmet sich der Entwicklung

transformativer Therapien für chronische Augenerkrankungen. Die

Kerntechnologie-Plattform ECT ermöglicht die kontinuierliche

Produktion von therapeutischen Proteinen für das Auge. Neurotech

prüft derzeit ECT-Kandidaten für die Behandlung von makulärer

Teleangiektasie und Glaukom in der klinischen Umgebung. Weitere

Informationen finden Sie unter www.neurotechusa.com.



1The Macular Telangiectasia Type 2-Phase 2 CNTF Research Group,

Chew EY, Clemons TE, Jaffe GJ, Johnson CA, Farsiu S, Lad EM, Guymer

R, Rosenfeld P, Hubschman J-P, Constable I, Wiley H, Singerman LJ,

Gillies M, Comer G, Blodi B, Eliott D, Yan J, Bird A, Friedlander M,

Effect of Ciliary Neurotrophic Factor on Retinal Neurodegeneration in

Patients with Macular Telangiectasia Type 2: A Randomized Clinical

Trial, Ophthalmology (2018), doi:

https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2018.09.041.



