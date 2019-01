Zürich (ots) - Der Bündner Unternehmer und Turmbauer zu Vals, Remo

Stoffel, hielt Ende Juni in seiner Vermögensverwalterin VV Value Vals

AG ein Wertschriftenportfolio zum Kurswert von 2,2 Milliarden

Franken. Dies zeigen Recherchen der «Handelszeitung» auf Basis einer

Auswertung von Fusionsbilanzen diverser Stoffel-Firmen. Dem

Wertschriftenbestand der VV Value Vals standen Verbindlichkeiten in

der Höhe von 1,84 Milliarden Franken gegenüber, davon kurzfristige

Bankschulden von 1,2 Milliarden Franken.



Für die Bankdarlehen hat Stoffels Vermögensverwaltungsfirma den

Kreditgebern weitreichende Sicherheiten gewährt, wie der

Einzelabschluss der Gesellschaft zeigt: Per Ende Juni waren bei der

VV Value Vals AG die Gesellschaftsaktien, die Wertschriftendepots und

weitere beim Kreditgeber deponierte Vermögensgegenstände verpfändet.

Die VV Value Vals AG war per 30. Juni 2018 auch überschuldet. Sie

wies ein negatives Eigenkapital von 35 Millionen Franken aus.



Die VV Value Vals AG hatte gemäss Aussagen Stoffels vor drei

Jahren die Finanzierungszusage für Investitionen in seinem Heimatdorf

Vals im Umfang von 300 Millionen Franken gesprochen, darunter auch

den Bau eines 381 Meter hohen Turms, dem höchsten Europas.



Remo Stoffel wollte sich auf Anfrage nicht zu den Finanzen dieser

und anderer Gesellschaften seiner Holding äussern. Als privat

gehaltene Firma müsse man die süssen Früchte des Unternehmenserfolges

nicht mit der Öffentlichkeit teilen: «Entsprechend haben wir keine

Veranlassung, uns zu einzelnen Unternehmen der Gruppe zu äussern.»



Originaltext: Handelszeitung

