Berlin (ots) - Das erfolgreiche Satireformat "Nuhr im Ersten" startet morgen (Do, 17.1.) mit neuen Akzenten ins Jahr. Die Schlagzahl erhöht sich deutlich - von neun auf 17 Sendungen im Jahr. Auch der Senderhythmus wird umgestellt: "Nuhr im Ersten" - zuletzt monatlich gezeigt - läuft nun das Jahr über in kleineren Staffeln im Wochenrhythmus. Die erste Staffel geht vom 17. Januar bis 7. Februar, jeweils donnerstags, 22.45 Uhr im Ersten.



Die Kabarettisten Lisa Eckhart, Torsten Sträter und Florian Schroeder sind Gäste des Jahresauftakts von "Nuhr im Ersten" am Donnerstag, 17. Januar. Gemeinsam mit Gastgeber Dieter Nuhr stehen sie erstmals im Berliner "Säälchen" auf der Bühne.



