ZÜRICH (Dow Jones)--Die Aufwärtsbewegung vom Vortag hat sich am Mittwoch an der Börse in der Schweiz fortgesetzt. Die Ablehnung des von der britischen Regierung ausgehandelten Brexit-Abkommens im Unterhaus am späten Dienstag stellte keine Belastung dar, weil sie erwartet wurde. Die Marktteilnehmer hoffen weiterhin, dass ein harter Brexit vermieden werden kann. In den Blick gerät nun die Berichtssaison zum Schlussquartal 2018. In der kommenden Woche werden unter anderem UBS und Givaudan Zahlen präsentieren. Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 8.874 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und 4 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 51,12 (zuvor: 41,31) Millionen Aktien.

Derweil ist in den USA die Berichtssaison bereits angelaufen und hat auch Auswirkungen auf die europäischen Börsen. So wurde der Schweizer Markt angeführt von den Bankenwerten, die im Schlepptau der starken US-Werte europaweit nach oben liefen. Grund war, dass Bank of America und Goldman Sachs mit ihren Zahlen zum vierten Quartal positiv überrascht haben. UBS rückten um 3,1 Prozent vor, Credit Suisse um 3,8 Prozent und Julius Bär um 3,5 Prozent.

Die Teilnehmer zeigten sich wieder etwas mutiger, daher hinkten die defensiven Schwergewichte dem Markt hinterher. Nestle verloren 0,6 Prozent, Roche tendierten nahezu unverändert, und Novartis stiegen um 0,4 Prozent.

January 16, 2019

