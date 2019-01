Wehrheim (ots) -



Wer den ersten Schritt in das E-Learning wagen möchte, hat viele Fragen: Wie steige ich sinnvoll und kostenbewusst ein? Brauche ich eines dieser Learn Management Systeme (LMS)? Und welches davon ist für unser Unternehmen das richtige? - Die Antworten dazu gibt die Balog & Co. GmbH auf der 27. internationalen Fachmesse Learntec in Karlsruhe.



E-Learning einfach ausprobieren



Zu Beginn überfordern oft die Angebotsfülle und Komplexität der einzelnen Systeme. "Steigen Sie daher am Besten bodenständig ein und lernen Sie das E-Learning ohne komplexe LMS kennen", rät Sylvie Rumler, Geschäftsführerin der Balog & Co. GmbH.



"Nutzen Sie zunächst die Grundfunktionen, die Sie wirklich brauchen - ohne jeglichen Schnickschnack."



Zu Beginn sind kleine, überschaubare Tools meist ausreichend. Sie beinhalten die zwei wichtigsten Elemente: Schulungsinhalte und Lernberichte. Für den ersten Eindruck erstellt Balog eine individuelle Demo-Version für das interessierte Unternehmen. Wird diese positiv aufgenommen, wählt das Unternehmen aus verschiedenen Möglichkeiten die ideale Zusammenstellung des E-Learning-Projektes. Damit startet das Umsetzen: Ihre Mitarbeiter probieren das Online-Lernen praktisch und sammeln Anwendungserfahrungen.



Wächst das Interesse weiter, werden die komplexeren LMS eventuell interessant. Auch hierbei kann Balog & Co. GmbH beraten und bei der Suche begleiten.



Direkt informieren auf der Learntec 2019



Wer sich vor Ort über diesen leichten E-Learning-Einstieg informieren möchte, besucht den Stand der Balog & Co. GmbH (Halle 1, Stadt D3) vom 28. bis 31. Januar 2019 auf dem Gelände der Messe Karlsruhe.



Über Balog & Co. GmbH



Die Balog & Co. GmbH wurde im Juni 1999 gegründet. Ihre Gründer haben 25 Jahre Erfahrung in der Informationsverarbeitung. Seit 2003 agiert Balog als E-Learning-Anbieter und ist seit 14 Jahren in Folge als Aussteller auf der Learntec präsent. Ihr Kundenkreis umfasst Unternehmen und Institutionen in DACH, Niederlande, Frankreich, Spanien und USA.



