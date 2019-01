Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch leicht gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank am späten Nachmittag um 0,08 Prozent auf 164,60 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag bei 0,22 Prozent. Gegen den allgemeinen Markttrend entwickelten sich erneut die Anleihen aus Italien. Hier kam es zu einem deutlichen Rückgang der Renditen.

Die Märkte reagierten relativ gelassen auf das "Nein" zum Austrittsabkommen Großbritanniens mit der Europäischen Union. Das Abstimmungsergebnis vom Vorabend war am Rentenmarkt erwartet worden. Die politische Entwicklung in Großbritannien bleibt weiter im Fokus der Anleger am deutschen Rentenmarkt. Premierministerin Theresa steht am Abend ein Misstrauensvotum bevor.

Zudem stellt die US-Notenbank am Abend ihren Konjunkturbericht, das Beige Book, vor. Der Bericht beschreibt den Zustand der US-Wirtschaft. Der Einfluss auf die Märkte dürfte Marktbeobachtern zufolge jedoch gering sein./jkr/fba

