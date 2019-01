Eingesetzte Teams, Ressourcen, autonome Fahrzeuge und Schiffe können nun diese moderne Konnektivitätsplattform aktivieren



Mclean, Virginia (ots/PRNewswire) - Iridium Communications Inc. (NASDAQ: IRDM) gab heute die Markteinführung des Breitbandservices Iridium Certus bekannt, der ersten neuen Einsatzmöglichkeit aus dem USD 3 Milliarden teuren Satellitenersatzprogramm Iridium® NEXT des Unternehmens. Iridium Certus ist eine einzigartige Plattform für die Entwicklung von Spezialanwendungen und der weltweit einzige wirklich globale Breitbandservice, der Internetzugang für unterwegs und sprachbasierten Zugang bietet. Der Service ermöglicht Mobile-Office-Funktionen für eingesetzte Teams und eine Zweiweg-Fernkommunikation für Ressourcen, autonome Fahrzeuge, Züge, Flugzeuge und Schiffe auf dem Meer. Dies umfasst ebenfalls sicherheitskritische Dienste, wobei Iridium Certus für kritische Kommunikationsbedürfnisse von Teams, die außerhalb der Mobilfunkabdeckung tätig sind, einschließich Ersthelfer sowie Such- und Rettungsdienst, hervorragend geeignet ist. Diese Bekanntgabe stellt den Abschluss einer umfassenden globalen Testphase dar, einschließlich Betaversionen mit Live-Kunden; der ursprüngliche Dienst ist auf maritime und terrestrische Anwendungen ausgerichtet. Lösungen von Iridium Certus für die Luftfahrt werden nach der Zertifizierung im Laufe des Jahres 2019 erwartet.



Iridium Certus ermöglicht eine einzigartige und hochwertige Reihe von Mobilitätsanwendungen und Comms-on-the-move-Fähigkeiten mit der bekannten Robustheit und Zuverlässigkeit, die mit einem modernen L-Band-Benutzernetzwerk einhergehen. Dies beinhaltet, für isoliert arbeitende Personen, Teams auf dem Meer oder Flugzeuge eine sichere Verbindung zu gewährleisten und unabhängig des Standorts eine konsequente Kommunikation aufrechtzuerhalten. Iridium Certus kann auch Anwendungen für ferninstallierte IoT-Geräte oder mobile Plattformen wie UAVs für wichtige Kommando- und Steuerverbindung bei der Lieferung von wichtigen Versorgungsgütern wie Impfstoffen oder Medizin über große Distanzen unterstützen.



"Der Start von Iridium Certus ist der Beginn eines neuen Kapitels der Iridium-Story, das uns und unsere Partner vorwärts bringen soll. Im Kern ist Iridium Certus ein Innovationsmotor für die Zukunft. Damit können wir Breitbandverbindungen für Teams, Fahrzeuge und das wichtige IoT in den Gebieten der Welt (über 80 Prozent) bereitstellen, in denen keine Mobilfunkabdeckung besteht", sagt Matt Desch, CEO von Iridium. "Die Übernahme dieses neuen Services durch unsere Partner hat bereits begonnen, was von jeder Zielbranche sehnsüchtig erwartet wurde. Die Einführung dieser Dienstleistung ist eine gewaltige Errungenschaft und sprengt durch unsere kleineren, schnelleren, leichteren und kosteneffektiveren Terminals und Services bereits den Status quo."



Iridium schätzt den heutigen L-Band-Breitband-Spezialmarkt auf ungefähr USD 700 Millionen. Vor der Einführung von Iridium Certus belief sich der Marktanteil des Unternehmens im Bereich maritime Hochgeschwindigkeitsdienste auf ungefähr USD 25 Millionen. Das Unternehmen freut sich darauf, mit diesem schnelleren und wettbewerbsfähigeren Dienst weiter zu wachsen. Iridium hat zuvor eine Prognose herausgegeben, nach der das Unternehmen glaubt, dass in Zusammenhang mit Iridium Certus bis 2021 ein jährlicher Umsatz von rund USD 100 Millionen generiert wird.



"Iridium Certus bietet Echtzeitverbindungen überall dort, wo unsere Schiffe hinfahren. Dadurch können die Kommunikationssysteme an Bord, die Schiffsleistungssysteme und die Crew selber immer in Kontakt bleiben. Wir können nun die bestehenden Breitband-Terminals auf Iridium Certus aktualisieren, um sicherzustellen, dass wir die höchste Durchlaufleistung zu den geringsten Kosten auf dem neusten globalen Netzwerk erreichen", sagt Holger Börchers von der Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG, Leer/Deutschland. "Iridium Certus ist für uns bahnbrechend."



Neben des Betriebs im Rahmen der tatsächlich globalen Satellitenkonstellation sind die Terminals von Iridium Certus kleiner in der Form, bieten eine höhere Geschwindigkeit und sind kosteneffizienter als die wettbewerbsfähigen L-Band-Breitband-Angebote. Die Terminals werden gebaut von Cobham (maritimer Bereich), Thales (maritimer, Luftfahrt- und mobiler Landfunkbereich), Collins Aerospace (Luftfahrt), L3 (Luftfahrt), Gogo (Luftfahrt) und Satcom Direct (https://c212.net/c/lin k/?t=0&l=de&o=2346801-2&h=21454720&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flin k%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2346801-4%26h%3D3868281664%26u%3Dhttps%25 3A%252F%252Fwww.satcomdirect.com%252F%26a%3DSatcom%2BDirect&a=Satcom+ Direct) (Luftfahrt). Bisher sind 35 erstklassige Dienstleister von Iridium autorisiert, den Dienst auf der ganzen Welt anzubieten.



"Rocky Mountaineer ist ein Luxus-Touristenzug, der durch sehr abgelegene Gebiete im Pazifischen Nordwesten sowie im Westen Kanadas führt. Iridium Certus umfasst alles, was wir uns in Bezug auf eine konsistente Kommunikation je erhofft haben - und dies trotz des schwierigen Betriebsumfelds", sagt Chris Sepp, Senior Director, Information Technology bei Rocky Mountaineer. "Dies ist ein Quantensprung im Vergleich zu den bestehenden Möglichkeiten, einschließlich positiver Auswirkungen bei der Sicherheit, der Nachverfolgbarkeit und der Effizienz unseres Systems. Wir freuen uns darauf, alle unsere Züge mit diesem Dienst auszurüsten."



Iridium Certus kümmert sich mit einer soliden Reihe an Lösungen für Anwendungen in den Bereichen Seefahrt, Landfunk, Luftfahrt, Regierung und IoT um die Bedürfnisse von Satellitenkommunikationsnutzern. Jetzt, da der Dienst erhältlich ist, verfügen Seefahrer zum ersten Mal über eine wettbewerbsfähige Auswahlmöglichkeit bei der Beurteilung von Konnektivitätslösungen für Schiffe jeder Größe. Dadurch wird auch die Digitalisierung von Reedereien und autonomen Schiffen gefördert. Landfunkbenutzer werden in der Lage sein, Fahrzeuge und Ressourcen durch maßgeschneiderte Hardware und Lösungen, die - nicht zuletzt auch zwecks Kostenmanagements - jederzeit zwischen einer Mobilfunk- und Satellitenverbindung wechseln können, überall auf dem Planeten zu verbinden. Bei der Verfügbarkeit der Terminals im Laufe des Jahres 2019 erhalten Luftfahrbenutzer Zugang zu Lösungen von Iridium Certus, die eine Reihe von Möglichkeiten für Flugzeuge unterstützen, einschließlich Bordverbindung für mobile Office-Funktionen. Zukünftige Cockpit-Anwendungen helfen dabei, Bemühungen für eine Übernahme der Satellitenkommunikation als primäres Mittel für die Flugzeugkommunikation voranzutreiben.



Für Regierungsbenutzer bietet Iridium Certus eine sicher Lösung, welche die missionskritischen Anforderungen bei Kampfeinsätzen unterstützt, einschließlich tatsächlich mobile Hardware, die widerstandsfähig und robust genug ist, um in Hochrisiko-Kampfzonen sowie bei rauen Wetterbedingungen zu bestehen. Für IoT-Anwendungen bietet Iridium Certus in Zukunft IP-Datenanwendungen über kleinere, tragbare und kosteneffizientere Geräte auf vertikalen Märkten an, darunter industrielles IoT, Forstwirtschaft, Versorgungsunternehmen, Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA), Transport- und Bauwesen, um nur ein paar zu nennen. Im kommenden Jahr plant Iridium, einen noch vielseitigeren Empfänger einzuführen, der Terminals auf kleinere, leichtere und tragbarere Einsätze mit Fahrzeugen, Drohnen, Bojen, bedrohte Tiere usw. ermöglicht. Diese Empfänger werden danach Teil von langlebigen batteriebetriebenen Geräten sein, die ideal für IoT-Anwendungen in abgelegenen Gebieten sind.



Iridium führt den Dienst, der eine Reihe von Geschwindigkeitsklassen umfassen wird, mit dem Angebot Iridium Certus 350 (352/352 Kbps) ein, das Möglichkeiten wie Internet und hochwertige Voice-Dienste an kompakte Terminals unterstützt, die speziell für Anwendungen in den Bereichen See- und Luftfahrt, Landfunk/Fahrzeuge gebaut wurden. Die Terminals können durch ein Firmware-Update auf die nächste Geschwindigkeitsklasse, Iridium Certus 700 (352/704 Kbps), aufgerüstet werden. Die erste Aktivierung des Dienstes erfolgte im Dezember 2018 mit einer hervorragenden Systemleistung.



Iridium Certus wird durch das Satellitennetzwerk von Iridium in der niedrigen Erdumlaufbahn betrieben. Dieses besteht aus 66 vernetzten Satelliten, die eine Abdeckung um den gesamten Planeten sicherstellen. Im Gegensatz zu anderen Satellitensystemen ermöglicht die vernetzte Architektur von Iridium eine Echtzeitübertragung von Daten überall auf der Welt, ohne dass zahlreiche Bodenstationen nötig sind, Das System ist in der Lage, eine konsistent hochwertige Abdeckung aufrechtzuerhalten, auch über den Meeren und in polaren Regionen.



Informationen zu Iridium Communications Inc.



Iridium ist das einzige Netzwerk für mobile Sprach- und Datensatellitenkommunikation, das den gesamten Erdball umspannt. Iridium ermöglicht Echtzeitverbindungen zwischen Menschen, Organisationen und Ressourcen jederzeit und von überall her. Zusammen mit dem Ökosystem aus Partnerunternehmen bietet Iridium ein innovatives und reichhaltiges Portfolio aus zuverlässigen Lösungen für Märkte, die eine im wahrsten Sinn globale Kommunikation erfordern. Das Unternehmen hat kürzlich die letzte geplante Lancierung seines Satellitennetzwerks der nächsten Generation - Iridium NEXT - abgeschlossen und plant in den nächsten Wochen eine Aktualisierung. Iridium Communications Inc. hat seinen Sitz in McLean, Va., USA, und die Namenaktien werden am NASDAQ Global Select Market unter dem Kürzel IRDM gehandelt. Mehr Informationen über Produkte, Dienstleistungen und Partnerlösungen von Iridium erhalten Sie unter www.iridium.com.



Medienkontakt: Investorenkontakt: Jordan Hassin Kenneth Levy Iridium Communications Inc. Iridium Communications Inc. Jordan.Hassin@Iridium.com Ken.Levy@Iridium.com +1 (646) 872-0067 +1 (703) 287-7570 Twitter: @Iridiumcomm Twitter: @IridiumIR



