Der Hundespezialist Schecker gehört zu Deutschlands besten und fortschrittlichsten Mittelständlern. Das ist Ergebnis der Studie SMART COMPANY, die vom DUB UNTERNEHMER-Magazin und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) durchgeführt wird. Schecker hat im Rahmen der Untersuchung in den Kategorien "digitaler Visionär" und "smart Service" jeweils die Auszeichnung "SEHR GUT" erzielt. Damit gehört die Firma aus dem Moormerland zu Deutschlands Vorzeigeunternehmen in Sachen Digitalisierung und Kundenorientierung.



Basis dieser Einschätzung ist der SMART COMPANY-Check, der als Self-Assessment von KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, DUB UNTERNEHMER-Magazin, dem DISQ sowie den Hochschulen in Paderborn und Regensburg konzipiert worden ist. Im Rahmen dieser Analyse hat sich Schecker, der Online-Shop für Hundebedarf, für einen Außen-Check (Mystery Shopping) durch die DISQ-Marktforscher qualifiziert. Geprüft wurden etwa die Qualität und Funktionalität der Homepage als Visitenkarte und der Service im Alltag.



"Schecker hat überzeugt und verdient die beiden wertvollen Auszeichnungen", sagt Jens de Buhr, Herausgeber vom DUB UNTERNEHMER-Magazin, Deutschlands größter Wirtschaftstitel und Partner von Handelsblatt und Wirtschaftswoche.



