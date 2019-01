Sonoro Metals Corp. schließt erfolgreich das Phase-I-Bohrprogramm auf Cerro Caliche ab DGAP-News: Sonoro Metals Corp. / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Research Update Sonoro Metals Corp. schließt erfolgreich das Phase-I-Bohrprogramm auf Cerro Caliche ab 16.01.2019 / 18:47 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. VANCOUVER, British Columbia, Kanada. 16. Januar 2019. Sonoro Metals Corp. (TSXV: SMO; OTCQB: SMOFF; FRA: 23SP) ("Sonoro") veröffentlicht den dritten und letzten Satz der Analyseergebnisse der Phase I des 10.000 Bohrmeter umfassenden Bohrprogramms auf dem Goldprojekt Cerro Caliche (100 % Sonoro) in Sonora, Mexiko. Im Rahmen des Programms wurden insgesamt 45 Rückspülbohrungen (Reverse Circulation, RC) mit einer Gesamtlänge von 4.604 m niedergebracht. Sie bestätigten ein Cluster (Gruppe) von acht nach Nordwesten streichenden goldführenden Strukturen, die von parallel geschichteten Gangausbildungen und Erzstockausbildungen umgeben sind. Die wichtigsten Ergebnisse der letzten 14 Bohrungen schließen ein: 12,2 m mit 11,3 g/t AuÄq, 4,6 m mit 4,69 g/t AuÄq und 12,2 m mit 0,95 g/t AuÄq. Zusammen mit den früher in Sonoros Pressemitteilungen am 9. November 2018 und 5. Dezember 2018 bekannt gegebenen Bohrergebnissen bestätigen die kombinierten Ergebnisse der Phase I des Bohrprogramms die in geringer Tiefe liegenden, niedrighaltigen, großvolumigen Goldvererzungszonen in supergenen oxidierten Sediment- und Eruptivgesteinseinheiten. Vorbehaltlich einer metallurgischen Bestätigung scheinen sich die mit Gold vererzten Zonen für eine Edelmetallausbringung mittels Haufenlaugung bei starker Oxidation zu eignen. Der durchschnittliche Goldgehalt der berichteten Abschnitte ist den Goldgehalten in anderen Goldminen mit Haufenlaugung in der Region ähnlich. Sonoro hat ebenfalls die Datensammlungen von Corex Gold Corp. und anderen Betreibern erhalten und analysiert, die seit 2007 auf Cerro Caliche Bohrprogramme durchgeführt hatten. Diese Betreiber brachten insgesamt 116 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 12.442 m nieder. Ferner hatten sie über 4.000 übertägige Proben gesammelt. Zusammen umfassen die historischen und aktuellen Explorationsprogramme 161 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 17.000 m und über 6.000 übertägige Proben. "Sonoros Phase-I-Bohrprogramm hat erfolgreich die Ergebnisse der Probenentnahmen und Bohrungen bestätigt, die die früheren Betreiber erhalten hatten. Damit wurde unser Vertrauen in das bedeutende Potenzial von Cerro Caliche beachtlich gestärkt," sagte Kenneth MacLeod, President und CEO von Sonoro. "Wir werden die neu erweiterte Datensammlung weiterverwenden, um die Zonen der Goldvererzung innerhalb des aktuellen Zielgebietes zu vergrößern und um auf weiteren sehr aussichtsreichen vererzten Zonen zu bohren, die durch unser laufendes Explorationsprogramm identifiziert wurden." Die vererzten Zonen wurden nach historischen Abbaustätten benannt, die in jeder Zone liegen. Von Ost nach West sind das: Las Abejas, Chinos NW, Japoneses, Los Cuervos, El Quince, Cabeza Blanca, Guadalupe und El Colorado. Die Ergebnisse aus 19 Bohrungen in den Zonen Cabeza Blanca/El Colorado/Guadalupe umreißen eine lineare zentrale Gangstruktur, die mit einer geschichteten bis erzstockartigen Vererzung in Zusammenhang steht. Die Ergebnisse bestätigen ebenfalls die laterale Kontinuität der Zone Cabeza Blanca über 500 m und ihrer parallel dazu liegenden Begleitung, die Zone Guadalupe. Ferner wurde ein hochgradiger Abschnitt von 6,09 m mit21,5 g/t Au in der Nähe des Kreuzungspunkts der Zonen Guadalupe und El Colorado erbohrt. Die 19 Bohrungen, die in den Zonen Japoneses und Cuervos niedergebracht wurden, deuten auf eine durchgehende Struktur, die sich über ungefähr 1,2 km erstreckt. Eine vererzte Zone mit mehreren Erzgängen, Japoneses-Cuervos, ist das größte Vererzungsgebiet auf der Liegenschaft Cerro Caliche, das bis dato untersucht wurde. Detaillierte Profilschnitte wurden zur Unterstützung der tektonischen Interpretation angefertigt. Die von der Goldvererzung durchzogenen Wirtsgesteine umfassen Quarzit (aus dem Jura) und einen Biotit-Granodioritporphyr sowie untergeordnet Rhyolit (aus dem frühen Tertiär). Die Zone Abejas ist die nördlichste mit Gold vererzte Struktur auf Cerro Caliche. Insgesamt fünf Bohrungen wurden auf Abejas niedergebracht. Sie bestätigten das Vorkommen von Wirtsgesteinen, wie sie in der Zone Japoneses-Cuervos identifiziert wurden. Kurze Bohrungen mit Luftspülung sind auf der in der Nähe liegenden Zone Chinos NW geplant, um die in geringer Tiefe vermutete Goldvererzung zu bestätigen. Vier historische Bohrungen im südlichen Ausläufer der Zone identifizierten eine Stockwork-Goldvererzung. Die Entfernungen zwischen den vererzten Zonen betragen 120 m bis 400 m und die vererzten Zonen haben Mächtigkeiten von bis zu 60 m und eine Länge von ungefähr 800 m. PROJEKT CERRO CALICHE Bohrabschnit- te mit Cut-off-ge- halt von 0,15 g/t Au Bohrung Ziel von bis Ab- Au Ag AuÄq schni- tt (Meter) ppm ppm ppm SCR-031 Cabeza 28,96 35,05 6,09 0,464 3 0,508 Blanca und 51,82 54,86 3,04 0,288 1 0,3 und 73,15 77,72 4,57 0,548 0,5 0,555 SCR-032 Cabeza 22,86 27,43 4,57 2,304 15,3 2,522 Blanca und 32 36,58 4,58 0,511 0,9 0,524 SCR-033 Cabeza 4,57 16,76 12,19 0,824 8,5 0,945 Blanca einschl. 12,19 16,76 4,57 1,139 19,2 1,413 SCR-034 Cabeza 25,91 28,96 3,05 1,657 5 1,726 Blanca und 41,15 45,72 4,57 0,35 6,2 0,438 SCR-035 Cabeza 77,72 80,77 3,05 0,316 2 0,34 Blanca SCR-036 El 6,1 10,67 4,57 4,666 1,9 4,693 Colora- do und 25,91 30,48 4,57 0,413 1 0,428 und 35,05 38.1 3,05 0,337 1 0,352 SCR-037 El 6,1 21,34 15,24 0,599 6,9 0,698 Colora- do einschl. 9,14 15,24 6,1 1,035 7,5 1,142 und 102,11 106,68 4,57 0,317 1,5 0,338 SCR-038 El 30,48 38,1 7,62 0,269 2,9 0,31 Quince und 54,86 64,01 9,15 0,172 0,8 0,183 SCR-039 El 33,53 36,58 3,05 0,263 1 0,278 Colora- do und 117,35 120,4 3,05 0,377 2 0,399 und 123,44 128,02 4,58 0,408 1 0,422 und 131,06 135,64 4,58 0,235 0,7 0,245 und 150,88 153,92 3,05 0,593 4 0,655 SCR-040 Cabeza 45,72 50,29 4,57 0,235 3,3 0,282 Blanca SCR-041 Cabeza 0 4,57 4,57 0,181 0,4 0,187 Blanca und 13,72 38,1 24,38 0,423 6,5 0,516 einschl. 21,34 24,38 3,04 1,539 6,1 1,626 SCR-042 Cabeza 4,57 7,62 3,05 2,197 1 2,199 Blanca und 64,01 67,06 3,05 1,185 4 1,241 SCR-043 San 44,2 47,24 3,04 0,585 14 0,784 Quin- tin SCR-044 El 13,72 16,76 3,04 0,575 4 0,636 Colora- do und 24,38 28,96 4,58 0,511 4 0,569 und 48,77 60,96 12,19 11,218 5,9 11,302 einschl. 51,82 57,91 6,09 21,581 8,2 21,699 und 85,34 92,96 7,62 2,067 15,7 2,292 Die geologischen Kartierungen und Probenentnahmen werden dort fortgesetzt, wo neu erkannte goldführende Ziele definiert werden. Als Teil der Phase II des Bohrprogramms werden mehrere zusätzliche vererzte Strukturen untersucht, die an die aktuellen Explorationszonen angrenzen. Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle - Maßnahmen und analytische Verfahren Die Bohrproben wurden mittels eines Luftstrom-Fliehkraftabscheiders gesammelt und anschließen in einem Splitter geviertelt. Die geviertelten Proben wurden in Plastiksäcke mit Kennzeichnung verpackt und verschlossen. Der Probengruppe wurden Leerproben, Standards und Doppelproben hinzugefügt. Die Proben werden von ALS-Chemex abgeholt und direkt zum Vorbereitungslabor in Hermosillo, Sonora, gebracht. Im Labor wird ein Teil der Probe zu einem feinen Pulver reduziert, wovon 500 Gramm an das Analyselabor der ALS-Chemex in Vancouver geschickt werden. 30 Gramm werden für die Brandprobe auf Gold verwendet. Das angefallene Probierkorn wird aufgelöst und der Goldgehalt mittels Atomabsorption bestimmt. Eine weitere Probenmenge wird in einem Gemisch aus vier Säuren für die ICP-Multielementanalysen aufgelöst. Geologische Beschreibung Cerro Caliche liegt ungefähr 45 km südöstlich von Magdalena de Kino im Mega-Bezirk Cucurpe-Sonora des mexikanischen Bundesstaates Sonora. Mehrere historische Untertageminen wurden auf der Konzession betrieben einschließlich Cabeza Blanca, Los Cuervos, Japoneses, Las Abejas, Boluditos, El Colorado und Espanola. Die Vererzungstypen des Mega-Bezirks Cucurpe-Sonora umfassen Varianten einer epithermalen niedrigen Sulfidierung, vererzter epithermaler Intrusionsgänge und zugehöriger vulkanischer Gesteine sowie benachbarter mesothermaler Goldvererzung des Carlin-Typs. Stellenweise alterierte felsische Intrusionsgänge kreuzen die vererzten Metasedimentgesteine und könnten mit der Vererzung in den Intrusionsgängen und den Metasedimentgesteinen in Zusammenhang stehen. Der Mega-Bezirk Cucurpe-Sonora wurde in der Vergangenheit als ein Bezirk mit vorherrschend Erzgängen betrachtet, aber in der jüngsten Zeit wurden Tagebaubetriebe entwickelt, die eine eingesprengte Goldvererzung und eine Goldvererzung des Stockwork-typs aufbereiten werden. Das Gebiet Cerro Caliche ist ein Unterbezirk des Goldminenbezirks Cucurpe mit vielen Gambusino-Abbaustätten und Erkundungsgruben sowie Bohrungen auf den Konzessionen. Die Wirtsgesteine umfassen jurassische bis kretazische Metasedimentgesteine einschließlich Tonschiefer, Schiefer, Quarzit, Kalkstein, Quarzgeröllkonglomerat und Andesit. Intrusionsgesteine setzen sich zusammen aus mittelkörnigen Granodiorit in den westlichen Teilen des Projekts in der Nähe der Mine Cabeza Blanca. Es scheint, dass die Erzgänge den Intrusionsstock durchziehen. Der Granodiorit weist Anzeichen einer schwachen Metamorphose auf mit chloritischer Alteration und unregelmäßigen Bänderungstexturen auf. Der Rhyolith kommt in Form unregelmäßiger Körper vor, die in größeren Höhen im Nordteil der Konzession verbreitet sind einschließlich des Gebiets Rincon, wo er in Form von Effusionen, Lagergängen, Intrusionsgängen und Rhyolithkuppen vorkommt. Ein Teil des Rhyoliths ist vererzt und scheint mit der epithermalen Goldvererzung auf dem Projekt in Zusammenhang zu stehen. Stephen Kenwood, P. Geo. ist gemäß National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person. Er hat diese Pressemitteilung gelesen und übernimmt dafür die Verantwortung. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vorkommen einer Vererzung auf den Liegenschaften neben oder in der Nähe von Cerro Caliche nicht unbedingt ein Anzeichen einer Vererzung auf Cerro Caliche ist. Über Sonoro Metals Corp. Sonoro Metals Corp. ist ein börsennotiertes Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit einem Portfolio von sich in der Explorationsphase befindlichen Edelmetallliegenschaften im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Sonoro Metals Corp. ist ein börsennotiertes Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit einem Portfolio von sich in der Explorationsphase befindlichen Edelmetallliegenschaften im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Die sehr erfahrenen Betriebs- und Managementteams können Erfolge bei der Entdeckung und Entwicklung von Rohstofflagerstätten vorweisen. 