Deutsche EuroShop: voraussichtliches Bewertungsergebnis für 2018 bei -61 Mio. EUR DGAP-Ad-hoc: Deutsche EuroShop AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges Deutsche EuroShop: voraussichtliches Bewertungsergebnis für 2018 bei -61 Mio. EUR 16.01.2019 / 18:53 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Deutsche EuroShop: voraussichtliches Bewertungsergebnis für 2018 bei -61 Mio. EUR Die Deutsche EuroShop AG rechnet aus der Bewertung des Immobilienvermögens aus unrealisierten und nicht liquiditätswirksamen Marktwertveränderungen sowie aufgrund von Aufwendungen im Zusammenhang mit Investitionen in das Portfolio für das Geschäftsjahr 2018 mit einem negativen Bewertungsergebnis vor Steuern von ca. -61,0 Mio. EUR (Vorjahr: +13,1 Mio. EUR). Hiervon entfallen ca. -57,0 Mio. EUR (Vorjahr: +8,7 Mio. EUR) auf das Bewertungsergebnis der Konzerngesellschaften und ca. -4,0 Mio. EUR (Vorjahr: +4,4 Mio. EUR) auf das im Finanzergebnis enthaltene Bewertungsergebnis der Gesellschaften, die nach der at-equity-Methode bilanziert werden. Bei einem unverändert hohen Vermietungsstand von rund 99 % wurde die Bewertung des Immobilienportfolios im Wesentlichen beeinflusst von im Durchschnitt leicht gestiegenen Ankaufsrenditen für Shoppingcenter in Deutschland, höheren Investitionen in die Modernisierung und Positionierung des Bestandsportfolios sowie von angepassten Erwartungen an die Mietenentwicklung. Das Bewertungsergebnis des Immobilienvermögens kann sich noch verändern, da im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses weitere bewertungsrelevante Sachverhalte auftreten können. Die Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse der Deutsche EuroShop AG für das Geschäftsjahr 2018 ist für den 27. Februar 2019 geplant. Mitteilende Person: Patrick Kiss, Head of Investor & Public Relations 16.01.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche EuroShop AG Heegbarg 36 22391 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 413 579-0 Fax: +49 (0)40 413 579-29 E-Mail: ir@deutsche-euroshop.de Internet: www.deutsche-euroshop.de ISIN: DE0007480204, DE000A1R0W05 WKN: 748020 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 766881 16.01.2019 CET/CEST ISIN DE0007480204 DE000A1R0W05 AXC0272 2019-01-16/18:53