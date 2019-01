San Francisco (ots/PRNewswire) - Remo Technology (http://remo-ai.com/), der Schöpfer der KI-Videokamera, gibt die Möglichkeit zur Vorbestellung der ersten Auto-Director-KI-Kamera namens OBSBOT Tail per Kickstarter (https://www.kickstarter.com/proje cts/883386176/obsbot-tail-the-worlds-first-auto-director-ai-came?ref= 4n5ptc) bekannt.



Die OBSBOT Tail, die von Variety als eine "Innovation that Stole the Show (https://variety.com/2019/digital/news/best-of-ces-2019-1203105641/)" (Innovation, die allen die Schau stiehlt) angekündigt wurde, verfügt über einzigartige KI-Funktionen, die Sie tracken und aufzeichnen können, ohne dafür einen Kameramann zu benötigen - ganz gleich, ob Sie tanzen, Skateboard fahren oder vloggen.



Verwenden Sie Gesten, um die KI-Aufnahmemodi der Kamera zu aktivieren oder nutzen Sie die OBSBOT-Studio-App, um einen Filmeffekte-Mix zu kreieren. Zu den Effekten gehören das Filmen des Oberkörpers, das automatische Schwenken und Neigen des Videos und das gleichzeitige automatische Heran- und Herauszoomen, um einen Effekt zu erzielen, sowie vieles mehr.



Die OBSBOT Tail steht nun zur Vorbestellung auf Kickstarter (https ://www.kickstarter.com/projects/883386176/obsbot-tail-the-worlds-firs t-auto-director-ai-came?ref=4n5ptc) bereit. Der Early-Bird-Preis beträgt 469 USD.



"Wir erleben ein geradezu überwältigendes Interesse an der OBSBOT Tail aufgrund ihrer bahnbrechenden Innovationen für die Filmproduktion", so Bo Liu, CEO und Gründer von Remo Technology. "Wir freuen uns darauf, die OBSBOT Tail endlich für alle zur Vorbestellung über Kickstarter freigeben zu können."



Eigenschaften der OBSBOT Tail:



- Kraftvoller Prozessor - Der HiSilicon-Hi3559A-Chip ermöglicht die Bildverarbeitung und unterstützt 3D-Lookup-Table (3DLUT) für farbechte Aufnahmen. - 4K-Video mit 12MP-Fotos - Verfügt über ein Objektiv mit 3,5x optischem Zoom, 10 optischen Linsen (4 asphärische Hoya-Linsen), 100-3200 ISO für Videoaufnahmen und 100-3200 ISO für Fotos. - Dreiachsiger-360-Grad-Gimbal - Die eigens entwickelte "ExtraSmooth"-Technologie sorgt für zitterfreie Kamerabewegungen. - KI-Tracking - Tracken Sie jede Person auch bei wenig Licht, aktivieren Sie die Aufnahme per Gestenerkennung oder fassen Sie Aufnahmen beweglicher Objekte ein. - Power-Geste - Die Gestenerkennungstechnologie der OBSBOT Tail ermöglicht eine stabile und genaue Gestensteuerung innerhalb bis zu 6 m (Weitwinkel) und 20 m (Tele) Entfernung. - Heureka-Erlebnis - Die integrierte Videoanalyse-Technologie der OBSBOT Tail analysiert das Videomaterial in Echtzeit und empfiehlt Ihnen daraufhin Highlight-Videoclips. - Obsbot-Studio-App - Bearbeiten Sie Ihre Aufnahmen nahtlos in der OBSBOT-App, die über dutzende Bearbeitungsoptionen verfügt.



OBSBOT Tail auf Kickstarter vorbestellen:



https://www.kickstarter.com/projects/883386176/obsbot-tail-the-wor lds-first-auto-director-ai-came?ref=4n5ptc



Zugriff auf das Media-Kit zu Remo Technology erhalten Sie hier (ht tps://drive.google.com/drive/folders/1JRvqXm9ZMVj8to-NNEJsm_PdQHrtNYT H).



Informationen zu Remo Technology



Remo Technology ist ein Kamerahersteller, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Grenzen der traditionellen Kamerabranche mit neuen Ideen und Technologien wie KI zu durchbrechen. Das Produkt ermöglicht es jedem, selbst gleichzeitig Schauspieler, Kameramann und Regisseur zu sein.



Weitere Informationen zu Remo Technology erhalten Sie auf http://remo-ai.com/



