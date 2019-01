The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.01.2019



ISIN Name



CA98943A1012 ZENYATTA VENTURES LTD

US41135V3015 HANWHA Q CELLS CO. ADR/50

US45857P7078 INTERCONT.HOT.G.N.ADR