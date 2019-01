Mountain Alliance AG: Konzernergebnis 2018 durch Kursentwicklung der Beteiligung The Native SA geprägt DGAP-Ad-hoc: Mountain Alliance AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung Mountain Alliance AG: Konzernergebnis 2018 durch Kursentwicklung der Beteiligung The Native SA geprägt 16.01.2019 / 19:48 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 16. Januar 2019 Mountain Alliance AG: Konzernergebnis 2018 durch Kursentwicklung der Beteiligung The Native SA geprägt Die Mountain Alliance AG wird nach vorläufigen Berechnungen für das Geschäftsjahr 2018 voraussichtlich ein Ergebnis vor Steuern (EBT) in der Größenordnung von rund TEUR minus 1.800 ausweisen (Vorjahr: TEUR 670). Während die bisherige Planung des Vorstandes ein Jahresergebnis 2018 vorsah, das sich ohne Berücksichtigung von Exits auf Basis des Halbjahresergebnisses (EBT H1/2018: TEUR minus 182) fortschreibt, wurde im Zusammenhang mit der Erstellung des konsolidierten Jahresabschlusses nach IRFS und der Beurteilung von Rechnungslegungs- und Bewertungsfragen ein signifikanter Wertberichtigungsbedarf bei der börsennotierten Beteiligung The Native SA festgestellt. Hintergrund ist ein unerwartet deutlicher Rückgang des Börsenkurses der The Native SA im Monat Dezember zum Stichtag, der auf Basis der IFRS-Rechnungslegung eine nicht liquiditätswirksame Ergebnisbelastung in niedriger einstelliger Millionenhöhe zur Folge hat. Nach vorläufigen Berechnungen hat die Mountain Alliance AG im Gesamtjahr 2018 einen konsolidierten Umsatz in Höhe von rund EUR 20 Mio. erzielt und damit ihr Umsatzziel erreicht. Der Net Asset Value (NAV) der Mountain Alliance AG beläuft sich nach vorläufigen Berechnungen zum Stichtag 31. Dezember 2018 auf ca. EUR 6,60 je Aktie. Kontakt: Mountain Alliance AG Justine Wonneberger Vorstand Bavariaring 17 80336 München phone: +49 89 2314141 00 fax: +49 89 2314141 11 e-mail: wonneberger@mountain-alliance.de www.mountain-alliance.de 16.01.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Mountain Alliance AG Bavariaring 17 80336 München Deutschland Telefon: +49 89 231 41 41 00 Fax: +49 89 231 41 41 11 E-Mail: wonneberger@mountain-alliance.de Internet: www.mountain-alliance.de ISIN: DE000A12UK08 WKN: A12UK0 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 766891 16.01.2019 CET/CEST ISIN DE000A12UK08 AXC0279 2019-01-16/19:48