dynaCERT erreicht Meilenstein in Indien

TORONTO, ON--(16. Januar 2019) - dynaCERT Inc. (TSX VENTURE: DYA) (OTCQB: DYFSF) (FWB: DMJ) (dynaCERT oder das Unternehmen) freut sich, über aktuelle Entwicklungen auf dem indischen Markt zu berichten.

iCAT-Zertifizierung für Indien

dynaCERT hat vom International Centre for Automotive Technology (iCAT) eine Benachrichtigung über die Zertifizierung für den Einsatz seiner HydraGEN-Technologie in dieselbetriebenen Fahrzeugen und Geräten zur Reduzierung von CO2-Emissionen und Erhöhung der Kraftstoffeffizienz in den indischen und südasiatischen Märkten erhalten.

Wie in der Management Discussion & Analysis (MD&A) vom 30. Juni 2018 und 30. September 2018 berichtet wurde, hat iCAT die HydraGEN-Technologie Phase-III-Tests unterzogen. iCAT, eine Abteilung der NATRip Implementation Society (NATIS) der indischen Regierung wurde 2006 in Manesar (Haryana, Indien) eingerichtet. iCAT ist ein Zertifizierungspartner des TÜV Nord, der die Homologationstests für dynaCERT in Deutschland durchgeführt hat.

Robert Maier, COO und Chief Engineer von dynaCERT, erklärt: In den vergangenen 18 Monaten haben wir mit unseren lokalen Partnern und dem kanadischen Hochkommissariat in Neu-Delhi intensiv zusammengearbeitet, um unsere bewährte HydraGEN-Technologie auf den indischen Markt zu bringen. Unser HG1-CO2-Reduktionssystem wird die schreckliche Luftverschmutzung in den Ballungszentren und auf dem Land mindern, wenn wir die Einheiten in verschiedenen Dieselmotoren in Lastkraftwagen, Bussen, Generatoren, Baugeräten, Fischkuttern und anderen Triebwerken installieren.

Bestellungen aus zwei der neunundzwanzig Bundesstaaten

dynaCERT hat von Rajasthan State Road Transport Corporation (RSRTC) (siehe Website unter http://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc/) über ihren staatlichen Partner Shah Transport Company eine Absichtserklärung hinsichtlich der Bestellung von zwei HG145B-Einheiten und - nach Demonstration - einer Großbestellung von 1.000 HydraGEN-HG145B-Einheiten erhalten, die in Bussen und Service-Lastkraftwagen installiert werden sollen. RSRTC mit Sitz in Jaipur ist der größte Betreiber von Überlandbussen im indischen Bundesstaat Rajasthan. RSRTC wurde am 1. Oktober 1964 unter dem Road Transport Act von 1950 von der Landesregierung von Rajasthan eingerichtet. RSRTC hat verschiedene Busse für alle Passagierkategorien in seine Flotte integriert: Ordinary, Express, Deluxe, A.G. Gandhi Rath, A.C., A.G. Sleeper, Volvo-Mercedes, Volvo-Pantry, Volvo-LCD und Volvo-LCD-Pantry. RSRTC verfügt über eine Flotte von 5.000 Bussen und betreibt 56 Servicestationen im Bundesstaat.

dynaCERT hat zudem von Uttarakhand Transport Corporation (UTC) (siehe Website unterhttp://utc.uk.gov.in/) eine separate Absichtserklärung hinsichtlich einer ersten Bestellung von zwei HG145B-Einheiten und - nach Demonstration - der weiteren Lieferung von 1.200 HydraGEN-HG145B-Einheiten erhalten, die in Bussen von UTC installiert werden sollen. UTC ist ein Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs, das Services im indischen Bundesstaat Uttarakhand und anderen benachbarten Bundesstaaten in Nordindien anbietet. Mit einer beachtlichen Busflotte, die über 350.000 Kilometer fährt und den Beförderungsbedarf von über 100.000 Menschen pro Tag deckt, bietet UTC den Bewohnern des Bundesstaates einen angemessenen, wirtschaftlichen und effizient koordinierten Straßenverkehrsdienst.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert, vertreibt und installiert die Carbon Emission Reduction Technology für den Einsatz in Verbrennungsmotoren. Als Teil der wachsenden globalen Wasserstoffwirtschaft erzeugt unsere zum Patent angemeldete Technologie Wasserstoff und Sauerstoff auf Abruf durch Elektrolyse und liefert diese über den Lufteinlass, um die Verbrennung zu verbessern, was zu niedrigeren CO2-Emissionen und höherer Kraftstoffeffizienz führt. Unsere Technologie wurde für den Einsatz in Dieselmotoren aller Arten und Größen in Straßenfahrzeugen, Kühlanhängern, Geländebaumaschinen, der Energieerzeugung, Bergbau- und Forstmaschinen, Schiffen und Lokomotiven konzipiert. Website: www.dynaCERT.com

