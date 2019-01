Halle (ots) - Sollte die britische Regierung demnächst auf die Idee kommen, bei der Europäischen Union eine Verlängerung der Austrittsfrist zu beantragen, weil sie eine klare Vorstellung hat, wie ein geregelter Brexit gelingen kann, dann wird hoffentlich kein EU-Mitgliedsstaat nachtreten. Das große Britannien liegt bereits am Boden, es hat sich ohne Not selbst geschlagen und verzwergt. Wenn einige Wochen oder Monate mehr an Bedenkzeit nötig sind, damit die Führung des Landes wieder geistig zu Kräften kommen kann, dann sollte sich die EU, die so einem Antrag zustimmen müsste, nicht versperren - nicht nur zum Vorteil Großbritanniens, sondern vor allem zum eigenen Vorteil.



