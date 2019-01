Die Opposition wollte Mays Regierung stürzen, doch diese gibt sich standhaft. Eine weitere Katastrophe im Brexit-Chaos konnte die Premierministerin fürs Erste abwenden.

Die britische Premierministerin Theresa May hat die Vertrauensabstimmung gewonnen. Das Unterhaus lehnte am Mittwoch den Misstrauensantrag gegen die Regierungschefin ab. Die Abgeordneten stimmten 325 zu 306. "Ich bin bereit, mit jedem Mitglied des Hauses zusammenzuarbeiten", sagte May nach der Abstimmung.

Oppositionsführer Jeremy Corbyn hatte ein Misstrauensvotum gefordert, nachdem das Unterhaus mit überwältigender Mehrheit die Brexit-Vereinbarung der Regierung mit der Europäischen Union abgelehnt hatte. Zu Beginn der Parlamentsdebatte sagte er, die Niederlage sei die schwerste in der britischen Geschichte und forderte die Regierung auf, "das Richtige zu tun und zurückzutreten". "Wenn eine Regierung ihre Gesetze nicht durchs Parlament bekommen kann, muss sie sich für ein neues Mandat ans Land wenden", sagte der Chef der Labour-Partei.

Es galt als wahrscheinlich, dass May die für 19.00 Uhr Ortszeit angesetzte Abstimmung mithilfe der Stimmen der Konservativen Partei und von deren Bündnispartner DUP gewinnt. DUP-Chef Nigel Dodds sagte: "Ich denke nicht, das die Menschen in diesem Land sich heute Abend über die Aussicht freuen würden, wenn eine Parlamentswahl angesetzt würde."Viele Abgeordnete glauben, ein weicherer Brexit mit weiterer Zugehörigkeit zum gemeinsamen Binnenmarkt und zur Zollunion sei der einzige Plan, der im Parlament eine Mehrheit finden könnte.

Der irische Premierminister Leo Varadkar sagte, falls die britische Regierung bereit sei, in den Verhandlungen einige ihrer "roten Linien" zu ändern - darunter einen Austritt aus der Zollunion und dem gemeinsamen Binnenmarkt - würden auch die EU-Unterhändler ihre Haltung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...