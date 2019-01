Stuttgart (ots) - Die Not ist groß an den Schulen im Land, besonders an Grundschulen. Immer mehr Menschen ohne formale Lehrbefähigung unterrichten die Schüler. Die Tatsache eignet sich sehr zu markanten Aufschreien. Fahrlehrer und Fleischereifachverkäuferinnen unterrichten Kinder, klagt etwa die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Das muss nicht das Ungünstigste sein, wenn es sich um Berufsschüler der einschlägigen Branchen handelt.



