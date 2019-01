Erfreuliche Geschäftszahlen einiger Finanzhäuser haben am Mittwoch die Standardwerte an der Wall Street gestützt. Angesichts des anhaltenden Teil-Regierungsstillstandes hielten sich die Kursbewegungen aber in Grenzen. Zudem schwelten im Hintergrund immer noch die Handelsstreitigkeiten mit China, so dass die Anleger bei den konjunktursensiblen Technologieaktien vorsichtig agierten.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,59 Prozent auf 24 207,16 Punkte und bewegte sich damit auf dem Niveau von Mitte Dezember. Der marktbreite S&P 500 rückte um 0,22 Prozent auf 2616,10 Punkte vor, während der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,02 Prozent auf 6668,56 Punkte fiel./la/fba

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0298 2019-01-16/22:25