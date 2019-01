Die britische Premierministerin Theresa May will am späten Mittwochabend vor ihrem Regierungssitz in London eine Erklärung abgeben. Das bestätigte eine Regierungssprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. May, die am Abend im Parlament ein Misstrauensvotum überstanden hatte, werde sich gegen 23.00 Uhr (MEZ) äußern. Zum Inhalt der Erklärung konnte die Sprecherin zunächst nichts sagen.

Am Abend hatte eine Mehrheit von 325 zu 306 der Abgeordneten May und ihrem Kabinett im Unterhaus in London das Vertrauen ausgesprochen. In einer leidenschaftlichen Debatte hatte der britische Oppositionschef Jeremy Corbyn zuvor eine Neuwahl gefordert. Die heftige Schlappe bei dem Votum über den Brexit-Deal am Dienstag habe gezeigt, dass die Regierung nicht in der Lage sei, weiterzumachen, sagte er.

May konterte, eine Neuwahl sei "das Schlechteste, was wir machen können". Sie würde die Spaltung im Land vertiefen, Chaos und Stillstand bringen.

Die Regierungschefin kündigte an, sie wolle ihre Gespräche mit Oppositionspolitikern über den weiteren Brexit-Kurs des Landes umgehend beginnen. Corbyn schloss allerdings Gespräche aus, solange May einen ungeordneten Brexit nicht ausschließe.

Die Premierministerin will dem Parlament am Montag darlegen, wie es weitergehen soll, um einen chaotischen EU-Austritt in zehn Wochen doch noch zu verhindern. Zuvor will sie sich mit den anderen Parteien im Unterhaus beraten./cmy/DP/he

AXC0300 2019-01-16/22:40