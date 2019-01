Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) -



Diese Investition ist eine Premiere für die Getränkekartonindustrie, die sich die Vorteile des digitalen On-Package-Drucks zu Nutze macht, um neue Möglichkeiten für Getränkemarken zu eröffnen.



Tetra Pak wird als erstes Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkekartonindustrie den vollfarbigen Digitaldruck auf seinen Kartonverpackungen anbieten, in Zusammenarbeit mit Koenig & Bauer, einem weltweit führenden Unternehmen der Druckbranche.



Die Digitaldrucktechnologie wird die Komplexität des Designhandlings vereinfachen, die Zeit vom Design bis zum Druck verkürzen und neue Möglichkeiten der Flexibilität bei der Auftragserteilung und kundenspezifischen Produktanpassung eröffnen. Getränkemarken können zusätzliche Vorteile nutzen, wie den dynamischen On-Package-Druck und die Möglichkeit, eine Vielzahl von Designs in einem Auftrag zu integrieren.



Charles Brand, Executive Vice President, Product Management & Commercial Operations bei Tetra Pak: "Wir wollen unseren Kunden dabei helfen, neue Wege zu gehen, indem wir ein wirklich "smartes" Paket anbieten, das sie bei Produktanpassungen, kleineren Losgrößen, einer besseren Rückverfolgbarkeit und der Möglichkeit, mit dem Verbraucher zu interagieren, unterstützt. Durch die digitale Revolution verändern sich für alle die Geschäftsabläufe und unsere Investition in diese Digitaldruckmaschine zeigt unser Engagement, unsere Kunden dabei mit zukunftssicheren Technologien zu unterstützen."



Die großformatige Digitaldruckmaschine wird derzeit von Koenig & Bauer gebaut und im Tetra Pak-Produktionswerk in Denton, Texas, installiert. Feldversuche mit den neuen, digital bedruckten Kartonverpackungen sollen Anfang 2020 mit nordamerikanischen Kunden beginnen.



Carmen Becker, President und CEO von Tetra Pak USA und Kanada, sagt dazu: "Marken suchen weiterhin nach Möglichkeiten, eine größere Individualisierung und Personalisierung ihrer Produkte zu erreichen. Wir freuen uns, unseren Kunden neue und innovative Wege zur Interaktion mit den Verbrauchern zu bieten und gleichzeitig die Flexibilität im Design- und Bestellprozess zu erhöhen."



Christoph Müller, Mitglied des Vorstands von Koenig & Bauer: "Wir sind hocherfreut, dass sich Tetra Pak für unsere Digitaldruckmaschine entschieden hat. Die Zusammenarbeit zwischen unseren Unternehmen ist äußerst konstruktiv und vertrauensvoll. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam den Markt zum Vorteil der Tetra Pak-Kunden erheblich verändern werden."



INFORMATIONEN ZU TETRA PAK



Tetra Pak ist ein weltführendes Unternehmen im Bereich von Lebensmittelverarbeitung und Verpackungslösungen. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen und liefern sichere, innovative und umweltverträgliche Produkte, die jeden Tag die Bedürfnisse von Hunderten Millionen Menschen in mehr als 160 Ländern erfüllen. Mit 24.000 Mitarbeitern weltweit glauben wir an verantwortungsvolle Unternehmensführung und einen nachhaltigen Geschäftsansatz. Unser Motto PROTECTS WHAT'S GOOD reflektiert unsere Vision, Lebensmittel sicher und verfügbar zu machen - überall.



Für mehr Information über Tetra Pak besuchen Sie bitte http://www.tetrapak.com



INFORMATIONEN ZU KOENIG & BAUER



Koenig & Bauer ist mit dem breitesten Produktprogramm der Branche der zweitgrößte Druckmaschinenhersteller der Welt. Seit 200 Jahren unterstützt das Unternehmen die Drucker mit innovativer Technik, passgenauen Verfahren und vielfältigen Services. Das Portfolio reicht von Banknoten über Karton-, Folien-, Blech- und Glasverpackungen bis hin zum Bücher-, Display-, Kennzeichnungs-, Magazin-, Werbe- und Zeitungsdruck. Offset- und Flexodruck bei Bogen und Rolle, wasserloser Offset, Stahlstich-, Simultan- und Siebdruck oder digitaler Inkjetdruck - in fast allen Druckverfahren ist Koenig & Bauer zu Hause und häufig führend. Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschafteten die ca. 5.600 hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit einen Jahresumsatz von über 1,2 Milliarden Euro.



