Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH), eines der renommiertesten internationalen Hotels Japans in Shinjuku, lädt zur Veranstaltungsreihe mit dem Titel "Hina-Matsuri im Spiegel von Teezeremoniekultur und Kunstornamenten" ein, die Gästen vom Freitag, dem 1. Februar, bis Donnerstag, dem 28. März 2019, die Gelegenheit bietet, das traditionelle japanisches Mädchenfest, das "Hina-matsuri"-Festival, mit prachtvollen Hängeornamenten, die in unserer Lobby gezeigt werden und besonderen Menüs, die in unseren Restaurants serviert werden, zu zelebrieren. Zusätzlich zur Ausstellung von ungefähr 6.800 prachtvoll verzierten handgefertigten Puppen und weiteren traditionellen Dekorationen im Rahmen der geplanten Veranstaltung werden in unserem Hotel verschiedene traditionelle und historische kunsthandwerkliche Gegenstände gezeigt, die bei der traditionellen japanischen Teezeremonie verwendet werden, die während der Meiji-Ära (1868 bis 1912) lange Zeit Bestandteil der kulturellen Erziehung japanischer Frauen war.

About 6,800 hanging decorative art ornaments meticulously hand stitched from cloth of old silk kimono and traditional wooden dolls including the Emperor and Empress, ladies in waiting, and musicians will be displayed in the Hotel main lobby to celebrate the Girls' Doll Festival. (Photo: Business Wire)