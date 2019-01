Eines der am schnellsten expandierenden E-Commerce-Unternehmen in Europa will den digitalen Lebensmittelhandel revolutionieren.



Athen, Griechenland (ots/PRNewswire) - e-Fresh.



Informationen zu e-Fresh



E-Fresh.gr ist ein rapide expandierender Online-Supermarkt mit zweistelligen Wachstumsraten von Jahr zu Jahr. Das Unternehmen kann dank seiner Nutzung technischer Innovationen, wie z. B. künstliche Intelligenz und Lagerautomatisierung, den griechischen Verbrauchern einen umfassenden Service anbieten. Seit 2016 hat das Unternehmen mehr als 250.000 Online-Lebensmittelbestellungen ausgeliefert.



